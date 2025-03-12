Το «Μακεδονία» πρωταγωνιστεί και φέτος μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών αεροδρομίων

Για τρίτη συνεχή χρονιά, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» κατατάσσεται στα κορυφαία αεροδρόμια της Ευρώπης, λαμβάνοντας τρεις σημαντικές διακρίσεις στα φετινά «2024 Airport Service Quality (ASQ) Awards» του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI).

Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Fraport Greece, επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που παρέχει σταθερά στους ταξιδιώτες.

Οι διακρίσεις που έλαβε είναι:

Καλύτερο αεροδρόμιο στην Ευρώπη στην κατηγορία 5 έως 15 εκατομμύρια επιβάτες (για τρίτη συνεχή χρονιά)

Το πιο ευχάριστο αεροδρόμιο στην Ευρώπη (για πρώτη φορά)

Το καθαρότερο αεροδρόμιο στην Ευρώπη (για δεύτερη συνεχή χρονιά)

Οι βραβεύσεις ASQ βασίζονται στις αξιολογήσεις των ίδιων των επιβατών, καθώς αποτυπώνουν την εμπειρία τους σε κρίσιμους τομείς εξυπηρέτησης, όπως η ποιότητα των υπηρεσιών, η άνεση, η καθαριότητα και η συνολική αίσθηση ικανοποίησης από την παραμονή τους στο αεροδρόμιο. Το πρόγραμμα ASQ αποτελεί την πιο αναγνωρισμένη έρευνα ικανοποίησης επιβατών παγκοσμίως και συγκεντρώνει δεδομένα από αεροδρόμια σε περισσότερες από 110 χώρες, αξιολογώντας με αντικειμενικά κριτήρια το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επιβάτες.

Η τριπλή διάκριση για το 2024 επιβεβαιώνει τη συνεχή πρόοδο του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», αναδεικνύοντας την επιτυχημένη στρατηγική της Fraport Greece για τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, ενώ ακολουθεί τη διπλή βράβευση του 2023, η οποία είχε ήδη αναγνωρίσει τη δέσμευση της εταιρείας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Από την πλευρά του, ο Alexander Zinell, διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece, δήλωσε: «Είναι τιμή μας να βλέπουμε το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" να διακρίνεται ξανά σε διεθνές επίπεδο. Αυτές οι βραβεύσεις αντανακλούν τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση της ομάδας μας, καθώς και τη στρατηγική μας δέσμευση για τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Η αναγνώριση από τους ίδιους τους επιβάτες αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρο για να συνεχίσουμε την αδιάκοπη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας στη Θεσσαλονίκη».

Σ' αυτό το πλαίσιο, η Fraport Greece συνεχίζει να επενδύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», με στόχο να παραμείνει σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή. Οι πρόσφατες επενδύσεις και παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί στο αεροδρόμιο περιλαμβάνουν τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, την ενίσχυση της εξυπηρέτησης των επιβατών, καθώς και την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών, οι οποίες διασφαλίζουν ένα άνετο και ευχάριστο ταξίδι.

Με τις νέες αυτές διακρίσεις, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» ενισχύει τη θέση του ως ένα από τα καλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται διεθνώς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

