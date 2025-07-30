Η Morgan Stanley προχώρησε σε επιτυχή έκδοση ομολόγων 240 εκατ. ευρώ στην Κίνα

Ο όμιλος των αμερικανικών επενδυτικών τραπεζών της Morgan Stanley εξέδωσε επιτυχώς στην ηπειρωτική Κίνα, ομόλογα στο κινεζικό νόμισμα (panda bonds), οικονομικής αξίας 2 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 240 εκατομμυρίων ευρώ).

Τα ομόλογα διατέθηκαν στη διατραπεζική αγορά ομολόγων της Κίνας, ενώ πρόκειται για την πρώτη έκδοση ομολόγων, από έναν τραπεζικό όμιλο που έχει την έδρα του στις ΗΠΑ, σύμφωνα με μία ανακοίνωση που εξέδωσε στις 28 Ιουλίου, η αρμόδια ένωση για τους επενδυτές στην χρηματαγορά της Κίνας (NAFMII).

Τα ομόλογα έχουν πενταετή διάρκεια ωρίμανσης με επιτόκιο 1,98%, ενώ προσέλκυσαν το ζωηρό ενδιαφέρον των Κινέζων επενδυτών.

Η έκδοση των ομολόγων σε γιουάν από την Morgan Stanley, διευρύνει και διαφοροποιεί την επενδυτική βάση, προωθώντας την ποιοτική ανάπτυξη της κινεζικής αγοράς ομολόγων, σύμφωνα με την NAFMII.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.