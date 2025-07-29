Το υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε την τοποθέτηση της νέας προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Αγγελικής Βαρελά κατόπιν σχετικής απόφασης της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 5062/2023.

Η ανάληψη της προεδρίας του ΕΟΤ από την Αγγελική ('Αντζελα) Βαρελά σηματοδοτεί μια επιλογή υψηλού κύρους για τον Οργανισμό, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Στέλεχος με μακρά και πολυεπίπεδη διαδρομή, η 'Αντζελα Βαρελά γνωρίζει τον ελληνικό τουρισμό όσο ελάχιστοι, όχι μόνο σε θεωρητικό αλλά κυρίως σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Στην πολυετή διαδρομή της έχει υπηρετήσει με αποτελεσματικότητα κρίσιμους τομείς του ΕΟΤ, διαθέτοντας ένα σπάνιο συνδυασμό εμπειρίας, αφοσίωσης, γνώσης και ήθους.

Η τοποθέτησή της αποτελεί αναγνώριση της μακράς της πορείας, πράξη αξιοκρατίας και ταυτόχρονα εγγύηση ηγεσίας με επάρκεια, διορατικότητα και στρατηγική αντίληψη απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής.

Το υπουργείο Τουρισμού εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στην απερχόμενη πρόεδρο, 'Αντζελα Γκερέκου, για την εξαετή προσφορά και το ουσιαστικό έργο που επιτέλεσε κατά τη διάρκεια της θητείας της. Με συνέπεια, δυναμισμό και προσήλωση στο όραμα της εξωστρέφειας, συνέβαλε καθοριστικά στην ενδυνάμωση του ρόλου του ΕΟΤ, ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα της χώρας και στηρίζοντας έμπρακτα την τουριστική στρατηγική της Ελλάδας σε απαιτητικές συνθήκες. Η συμβολή της αφήνει ισχυρό αποτύπωμα και αναγνωρίζεται με σεβασμό και εκτίμηση.

Πηγή: skai.gr

