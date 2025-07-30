Adidas: Ισχυρά κέρδη το δεύτερο τρίμηνο, με ώθηση από τα ρετρό παπούτσια

Η Adidas ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι καταναλωτές συνεχίζουν να αγοράζουν ρετρό μοντέλα αθλητικών παπουτσιών όπως το Samba, παρά την αυξανόμενη οικονομική αβεβαιότητα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών κατέγραψε λειτουργικά κέρδη ύψους 546 εκατ. στο τρίμηνο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Το ποσό αυτό ξεπέρασε τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών, που ανέμεναν κέρδη 503 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα ύψους 6 δισ. ευρώ ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες, επηρεασμένα από την ενίσχυση του ευρώ.

Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, ο Διευθύνων Σύμβουλος Bjorn Gulden δήλωσε ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών τον εμπόδισε να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της εταιρείας για το έτος. Το κόστος των προϊόντων της Adidas για τις ΗΠΑ θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 200 εκατ. ευρώ φέτος, και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση των καταναλωτών, δήλωσε ο Gulden.

Παράλληλα, η Adidas εξακολουθεί να αναμένει λειτουργικά κέρδη μεταξύ 1,7 και 1,8 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.