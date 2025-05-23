Mία νέα πλατφόρμα διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ επιχειρηματιών και στελεχών της αγοράς σχετικά με την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εγκαινίασε το πρώτο ΟΠΑΠ Forward TALKS.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το θετικό αποτύπωμα του ΟΠΑΠ Forward στην ελληνική οικονομία, μέσα από επιτυχημένες ιστορίες μικρομεσαίων εταιρειών του προγράμματος, που αύξησαν την ανταγωνιστικότητά τους και αναπτύχθηκαν.

Επιπλέον, οι επιχειρηματίες έδωσαν τη δική τους οπτική σχετικά με τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό, τη σημασία της επιτυχίας, την αλλαγή κουλτούρας στις εταιρείες, τις στρατηγικές συνεργασίες και την έννοια της προσιτής πολυτέλειας.

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια του ΟΠΑΠ Forward TALKS:

• «Ο δικός σου ορισμός της επιτυχίας» από την Ελευθερία Ζούρου, Ιδρύτρια της εταιρείας Doctoranytime

• «Προσιτή πολυτέλεια: Όταν η ενσυναίσθηση και η διαίσθηση βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής σας» από την Άννα Μαρία Μαζαράκη, Ιδρύτρια της εταιρείας Άννα Μαρία Μαζαράκη

• «Η επιτυχία στον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη βασίζεται στη δύναμη της ομαδικότητας» από τον Γιώργο Τρακάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Endless

• «Πώς η αλλαγή κουλτούρας μπορεί να οδηγήσει μια εταιρεία από το χείλος της χρεοκοπίας στην κορυφή της αγοράς» από τον Αρμόδιο Γιαννίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Vitex

• «Η πολλά υποσχόμενη επόμενη μέρα μιας εξαγοράς δεν προκαλεί φόβο αλλά αποτελεί έμπνευση» από τον Αναστάση Στοφόρο, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nutree.

Jan Karas: «Οι εταιρείες πρέπει να είναι ευέλικτες, ώστε να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά»

Κεντρικός ομιλητής στη θεματική ενότητα «Μεταμορφώνοντας τις εμπειρίες: Προκλήσεις και ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον υβριδικών πελατών», ήταν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas.

«Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τους πελάτες, οι οποίοι είναι οδηγοί της αλλαγής και της εξέλιξης. Βρίσκονται στο επίκεντρο της αδιάκοπης προσπάθειάς μας να τους κάνουμε χαρούμενους, και αυτή είναι η ουσία όσων κάνουμε, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Η ικανότητα να εντοπίζουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών και να τις υπηρετούμε είναι το κλειδί για την ανάπτυξη. Σήμερα, οι πελάτες αναζητούν ξεχωριστές εμπειρίες. Οι εταιρείες πρέπει να είναι ευέλικτες, ώστε να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Πρέπει να εξελίσσουν τις στρατηγικές τους και να προσφέρουν διακριτές εμπειρίες στους πελάτες, τόσο στο κατάστημα όσο και στο διαδίκτυο», τόνισε μεταξύ άλλων, ο κ. Karas.

Οδυσσέας Χριστοφόρου: «81 επιχειρήσεις στον δρόμο της επιτυχίας μέσω του ΟΠΑΠ Forward»

Στα σημαντικά αποτελέσματα που έχουν επιτύχει οι συμμετέχουσες εταιρείες στο πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward αναφέρθηκε, στην ομιλία του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου.

«Tο ΟΠΑΠ Forward "αγκαλιάζει" δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ενισχύει, παρέχοντάς τους εργαλεία για να αναπτυχθούν και να προσφέρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας, σε ταλαντούχους εργαζόμενους. Από τo 2016, 81 επιχειρήσεις από 7 διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας έχουν βρει τον δρόμο τους προς την επιτυχία. Με νέες στρατηγικές, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, οι εταιρείες του ΟΠΑΠ Forward έχουν αυξήσει τον τζίρο τους κατά 635 εκατ. ευρώ. Επίσης, έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 3.500 νέες άμεσες θέσεις εργασίας και πάνω από 25.000 έμμεσες. Δεν μιλάμε για απλούς αριθμούς - μιλάμε για το αποτύπωμα του ΟΠΑΠ Forward», τόνισε ο κ. Χριστοφόρου.

Το διεθνές επιχειρείν στο τραπέζι του ΟΠΑΠ Forward TALKS

Στο πρώτο ΟΠΑΠ Forward TALKS συμμετείχαν, επίσης, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται επιτυχώς σε διεθνές επίπεδο, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις αναπτυξιακές στρατηγικές που ακολουθούν.

Ανάμεσα στους κεντρικούς ομιλητές ήταν ο Bill Karnazes, ChiefServices Officer & General Manager of Corporate Services στον Όμιλο Viohalco και ο Μάρκος Βερέμης, Partner της Big Pi Ventures και Μέλος του Δ.Σ. της Endeavor Greece, οι οποίοι ανέπτυξαν τη θεματική "Scaling SMEs and gapping the diaspora opportunity".

Επιπλέον, ο Ανδρέας Ραπτόπουλος, Ιδρυτής και CEO της Matternet, και ο Απόστολος Κουμαρίνος, Ιδρυτής των theSPEAKERS, εμβάθυναν στη θεματική "Autonomous Drone Delivery: Building theCompany that Shaped an Industry".

Ουσιαστική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η διοργάνωση ΟΠΑΠ Forward TALKS αναμένεται να συνεχιστεί με νέες θεματικές ενότητες και συμμετοχές, ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από τον ρόλο της επιχειρηματικότητας ως βασικού μοχλού προόδου και ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Στην κατεύθυνση αυτή, άλλωστε, συμβάλλει καθοριστικά το πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward, το οποίο υλοποιεί ο ΟΠΑΠ σε συνεργασία με την Endeavor Greece. Tο πρόγραμμα υποστηρίζει συνολικά 81 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από εξωστρεφείς και ανταγωνιστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, προσφέροντάς τους τεχνογνωσία και συμβουλευτική υποστήριξη για να αναπτυχθούν, να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

