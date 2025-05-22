Η εταιρεία Αγγελάκης ΑΕ ανακοίνωσε την απώλεια του ιδρυτή της εταιρείας, Νίκου Αγγελάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί σε ηλικία 93 ετών.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ο Νίκος Αγγελάκης υπήρξε ένας σπάνιος άνθρωπος με όραμα, τόλμη και εργατικότητα. Με την εκλιπούσα σύζυγό του, Παναγιώτα Αγγελάκη, απέκτησαν πέντε παιδιά, δώδεκα εγγόνια και δύο δισέγγονα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ίδιος, η οικογένεια του ήταν για εκείνον το μεγαλύτερο επίτευγμα του.

Το 1962, ο Νίκος και η Παναγιώτα Αγγελάκη ξεκίνησαν, κυριολεκτικά από το μηδέν, μια μικρή, οικογενειακή πτηνοτροφική μονάδα στη Χαλκίδα, που χάρη στις αδιάκοπες προσπάθειές τους και την προσωπική τους εργασία, εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα - έργο ζωής δύο αγαπημένων συντρόφων και πραγματικά αυτοδημιούργητων επιχειρηματιών.

Ο ίδιος ένιωθε ιδιαίτερα ευτυχής και περήφανος βλέποντας το δημιούργημά του να καινοτομεί και να αναπτύσσεται, μέσα από τα παιδιά και τα εγγόνια του, που συνεχίζουν με αφοσίωση και συνέπεια το έργο του. Σε ομιλία του το 2022 ανέφερε «πριν από 60 χρόνια δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, να γιορτάζουμε 60 χρόνια κοτόπουλα Αγγελάκης. Είμαι ευτυχισμένος που τα παιδιά μου έφτασαν την εταιρεία τόσο ψηλά».

Ο Νίκος Αγγελάκης ξεχώριζε όχι μόνο για την επιχειρηματική του επιτυχία, αλλά και για το ακέραιο ήθος, την απλότητά του, την ανθρωπιά και τον βαθύ σεβασμό που έτρεφε για τους συνανθρώπους του, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες του. Όλοι όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, τον θυμούνται με αγάπη και εκτίμηση. Έφυγε πλήρης ημερών, ολοκληρωμένος, περήφανος και ευτυχισμένος.

«Ο Νίκος Αγγελάκης θα ζει για πάντα στις καρδιές μας και το ήθος του αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας. Η παρακαταθήκη του θα παραμείνει ανεξίτηλη και οι αξίες του θα συνεχίσουν να μας καθοδηγούν σε κάθε μας βήμα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της εταιρείας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ιερό ναό Κωνσταντίνου & Ελένης, στον Θεολόγο Ευβοίας, το Σάββατο 24 Μαΐου και ώρα 17:00μμ. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να πραγματοποιηθεί δωρεά στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.