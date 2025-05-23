Πλήθος υποψήφιων «μνηστήρων» για την αγορά του OnlyFans

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του OnlyFans, Fenix ​​International Ltd, βρίσκεται σε συνομιλίες για την πώληση της εταιρείας σε μια ομάδα επενδυτών με αποτίμηση περίπου 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Την είδηση επιβεβαιώνει η New York Post.

Η ομάδα διευθύνεται από την Forest Road Company, μια επενδυτική εταιρεία με έδρα το Λος Άντζελες, ανέφεραν οι πηγές.

Η ομάδα επενδυτών και η τρέχουσα αξία της συμφωνίας δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως.

Το OnlyFans, το οποίο γνώρισε άνθηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, είναι περισσότερο γνωστό ως μια διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει στους δημιουργούς πορνογραφικού υλικού να χρεώνουν τους συνδρομητές για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν. Το OnlyFans εισπράττει το 20% των κερδών των δημιουργών.

Κατά το έτος που έληξε τον Νοέμβριο του 2023, η εταιρεία είχε έσοδα 6,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις βρετανικές ρυθμιστικές αρχές. Αυτό το ποσό είναι αυξημένο σε σχέση με τα έσοδα του 2020 (375 εκατομμύρια δολάρια), και αυτή η ταχεία ανάπτυξη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Ορισμένα στελέχη της Forest Road ήταν μέρος μιας εταιρείας εξαγοράς ειδικού σκοπού που βρισκόταν σε συνομιλίες για την εισαγωγή της OnlyFans στο χρηματιστήριο το 2022 και καταθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Η Fenix ​​International Ltd βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με άλλους πιθανούς «μνηστήρες», από τον Μάρτιο

Η εταιρεία με έδρα το Λονδίνο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών «μνηστήρων» τους τελευταίους μήνες. Εξετάζεται επίσης μια αρχική δημόσια προσφορά. Σύμφωνα με το Reuters, είναι πολύ πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο Ουκρανοαμερικανός Leonid Radvinsky. Αγόρασε την OnlyFans το 2018 και έχει κερδίσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μερίσματα τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με βρετανικά έγγραφα.

Πέρυσι, το Reuters δημοσίευσε μια σειρά ερευνητικών ιστοριών στο OnlyFans που κατέγραφαν καταγγελίες σε αστυνομικά και δικαστικά αρχεία των ΗΠΑ ότι υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και μη συναινετική πορνογραφία έχουν εμφανιστεί στον ιστότοπο από το 2019. Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις σωματεμπόρων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για κακοποίηση και εκμετάλλευση γυναικών.

Η Forest Road, η οποία ιδρύθηκε το 2017, είναι μια επενδυτική εταιρεία που ενδιαφέρεται για τα μέσα ενημέρωσης, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν μια αγωνιστική ομάδα Formula E και το 2024 επέκτεινε τις συμβουλευτικές της δραστηριότητες αποκτώντας πλειοψηφικό μερίδιο στην ACF Investment Bank.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.