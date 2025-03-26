ΔΥΠΑ: Στις 29 Μαρτίου στα Χανιά η 42η «Ημέρα Καριέρας»

Στις 29 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά η 42η «Ημέρα Καριέρας», που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στην οποία θα συμμετάσχουν περισσότερες από 25 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλούς κλάδους, προσφέροντας περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Civitel Akali (Κισσάμου 55, 731 31, Χανιά) από τις 10:00 έως τις 18:00 και η συμμετοχή είναι δωρεάν με τη δήλωση συμμετοχής να βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-chania-2025.

Μεταξύ άλλων, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν αφορούν ενδεικτικά: χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιχειρήσεις τροφίμων, τηλεπικοινωνιών, τουρισμού, σχεδιασμού και κατασκευής μηχανημάτων, ανάπτυξης τεχνικών έργων και υποδομών, βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού, επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, υπηρεσιών logistics, κ.α.

Τέλος, οι ειδικότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις είναι ενδεικτικά: ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, ηλεκτρολόγοι, χημικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, εργατοτεχνίτες, τεχνικοί δικτύων, χειριστές μηχανημάτων, ειδικότητες ΙΤ, στελέχη χρηματοοικονομικών τμημάτων, σύμβουλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης, σύμβουλοι πωλήσεων, ταμίες, εργάτες παραγωγής, υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, πωλητές, υπάλληλοι αποθήκης, οδηγοί, καθώς και ειδικότητες σε όλο το φάσμα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

