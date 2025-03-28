Όμιλος Fourlis: Νέο concept καταστημάτων με επίκεντρο το ποδόσφαιρο

Το πρώτο εξειδικευμένο ποδοσφαιρικό κατάστημα «Intersport Football Club» σε παγκόσμιο επίπεδο εγκαινίασε ο Όμιλος Fourlis.

Ο νέος τύπος καταστήματος με εξειδίκευση στο ποδόσφαιρο και ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο άθλημα άνοιξε τις πόρτες του στο καταναλωτικό κοινό στην περιοχή του Ρέντη, στο εμπορικό κέντρο Star Center δίπλα στο Village Shopping and More, προκειμένου να καλυφθεί η πολύ μεγάλη ζήτηση που υπάρχει και στην Ελλάδα για ποδοσφαιρικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές ο Βαγγέλης Μπάτρης, Managing Director της Intersport, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και ερασιτέχνες αγοράζουν ποδοσφαιρικό εξοπλισμό από το εξωτερικό που δεν μπορούν να βρουν στην Ελλάδα. Στο νέο εξειδικευμένο ποδοσφαιρικό κατάστημα θα καλύπτονται οι ανάγκες συλλόγων, ακαδημιών, σωματείων, ερασιτεχνών αλλά και επαγγελματιών του χώρου.

Πρόκειται για ένα κατάστημα που έχει έκταση 1.200 τ.μ. και απασχολεί 12 υπαλλήλους, όλοι ποδοσφαιριστές. Το νέο concept καταστήματος πέραν του φυσικού σημείου πώλησης θα υποστηρίζεται και με ηλεκτρονικό κατάστημα ενώ θα έχει παρουσία και στα κοινωνικά δίκτυα.

«Στο συγκεκριμένο κατάστημα έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση στο ποδόσφαιρο» ανέφερε ο κ. Μπάτρης συμπληρώνοντας ότι το δίκτυο των 63 σημείων πώλησης Intersport πανελλαδικά μπορούν να αποτελέσουν δορυφόρους του καταστήματος στον Ρέντη δίνοντας σε δυνατότητα σε κάποιον να παραλάβει τις ηλεκτρονικές αγορές του εντός 24 ωρών. Τόνισε επίσης ότι το επόμενο εξειδικευμένο ποδοσφαιρικό κατάστημα θα ανοίξει στη Θεσσαλονίκη ενώ γίνονται ήδη συζητήσεις για ένα ακόμα κατάστημα στη Λευκωσία.

Στόχος του ομίλου Fourlis είναι σε ορίζοντα τριετίας να δημιουργηθούν δέκα καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία με τις πωλήσεις από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα να αγγίζουν τα 20 εκατ. ευρώ. Για την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων ο Όμιλος δρομολογεί επενδύσεις περί τα 5 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις πωλήσεις της Intersport από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, ο κ. Μπάτρης σημείωσε ότι κινούνται θετικά, πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς.

Μάλιστα, ανέφερε ότι τον Μάρτιο το δίκτυο της εταιρείας παρουσιάζει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις της λιανικής αθλητικών ειδών (καταστήματα Intersport), παρουσίασαν ανοδικό ρυθμό ανάπτυξης, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,6% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2023, υποστηριζόμενες από ενέργειες που οδήγησαν σε αύξηση της επισκεψιμότητας και των πωλήσεων.

Το περιθώριο μικτού κέρδους της λιανικής αθλητικών ειδών ανήλθε σε 46,4% το πρώτο εξάμηνο του 2024 από 45,4% το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Την ίδια ώρα, με αιχμή του δόρατος τον κλάδο αθλητικών ειδών, ο Όμιλος Fourlis συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του στην αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου που στοχεύει στην κατηγορία lifestyle & fashion της αγοράς αθλητικών ειδών, τον περασμένο Αυγούστου ολοκληρώθηκαν συμφωνίες αδειοδότησης (licensing agreements) με την Foot Locker για την περαιτέρω επέκταση του δικτύου καταστημάτων και του ηλεκτρονικού εμπορίου της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (συγκεκριμένα σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο), καθώς και συμφωνιών εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Foot Locker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Αυτή η συνεργασία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο Fourlis, καθώς ενισχύει τη θέση του ως κορυφαίο παίκτη στη λιανική αγορά αθλητικών ειδών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.