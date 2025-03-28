Η Acumino προσηλώνεται στην ιαπωνική αγορά μέσω επένδυσης και στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τη MegaChips

Η Acumino, πρωτοπόρος στο ρομποτικό εργατικό δυναμικό που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας επένδυσης και αποκλειστικής διανομής στην ιαπωνική αγορά με τη MegaChips Corporation, μια διακεκριμένη ιαπωνική εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην αποστολή της Acumino για περαιτέρω εξέλιξη της επιδέξιας ρομποτικής που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνολογία της εταιρείας καθιστά δυνατή την επίτευξη ασυναγώνιστης επιδεξιότητας και απόδοσης επένδυσης κατά την εκτέλεση εργασιών των οποίων η αυτοματοποίηση θεωρούνταν αδύνατη στο παρελθόν.

Μέσα από αυτή την εταιρική σχέση, η Acumino και η MegaChips θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη και υλοποίηση ρομποτικών εργατών νέας γενιάς υποστηριζόμενων από τεχνητή νοημοσύνη στην Ιαπωνία, με σκοπό την αντιμετώπιση ζωτικής σημασίας ελλείψεων προσωπικού. Αυτοί οι ρομποτικοί εργάτες θα συμβάλουν στη γεφύρωση των χασμάτων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας με γρήγορο, κλιμακώσιμο, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Η MegaChips Corporation, η οποία ιδρύθηκε το 1990, ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (IC). Η εταιρεία είναι γνωστή για την τεχνογνωσία της στη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικών εφαρμογών (ASIC) και συστημάτων σε τσιπ (SoC) για κλάδους της βιομηχανίας όπως τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά αγαθά, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι βιομηχανικές εφαρμογές και οι τηλεπικοινωνίες. Η MegaChips παρέχει προηγμένες λύσεις ημιαγωγών σε παγκόσμιας εμβέλειας πελάτες, με εφαρμογές στην τεχνολογία επεξεργασίας εικόνας, τους αισθητήρες εικόνας, τη μετάδοση δεδομένων και την πληροφορική υψηλών επιδόσεων. Τα τελευταία χρόνια η MegaChips έχει επεκτείνει το πεδίο στο οποίο εστιάζει ώστε να συμπεριλάβει την επικοινωνία 5G, την τεχνητή νοημοσύνη και το Ίντερνετ των Πραγμάτων (IoT), εξυπηρετώντας την αυξανόμενη ζήτηση για τεχνολογία αιχμής.

Ο Tetsuo Hikawa, πρόεδρος και CEO της MegaChips, δήλωσε:

«Η τεχνολογία της Acumino, με το ανεξάρτητο σε επίπεδο υλικού και κλιμακώσιμο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της, βελτιώνει τις τεχνολογίες παραγωγής και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες στον τόπο κατασκευής. Με τη σύναψη εταιρικής σχέσης με την Acumino, η οποία διαθέτει ασυναγώνιστη τεχνολογία, αναμένουμε η συνεργασία αυτή να συμβάλει σημαντικά στην επέκταση των νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων της MegaChips στο μέλλον».

Ο CEO της Acumino, Patrick Jarvis, σχολίασε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη σύμπραξή μας με τη MegaChips Corporation, καθώς συνεχίζουμε να καινοτομούμε και να κλιμακώνουμε τις λύσεις μας όσον αφορά τη ρομποτική νοημοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η επένδυση και στρατηγική συμφωνία θα επιταχύνει την υιοθέτηση της τεχνολογίας μας σε διαφορετικούς κλάδους και αγορές, προάγοντας το όραμά μας για το Industry 5.0 και για υπερευέλικτες γραμμές παραγωγής υποστηριζόμενες από εξαιρετικά επιδέξιους ρομποτικούς εργάτες που λειτουργούν βάσει τεχνητής νοημοσύνης».

Σχετικά με την Acumino

Η Acumino αξιοποιεί τη Γενική Ρομποτική Νοημοσύνη για να δώσει τη δυνατότητα σε ρομπότ γενικής χρήσης να εκτελούν περίπλοκες ανθρώπινες εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια, επιτυγχάνοντας επίπεδα επιδόσεων σχεδόν εφάμιλλα με αυτά των ανθρώπων. Με την υιοθέτηση μιας κατά βάση καινοτόμου προσέγγισης ως προς τη ρομποτική εκπαίδευση, η Acumino καθιστά δυνατή την ταχεία, οικονομικά αποδοτική και αποτελεσματική ανάπτυξη ρομπότ που αυξάνουν τις ανθρώπινες ικανότητες στον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας, της υγειονομικής περίθαλψης και άλλων εξειδικευμένων περιβαλλόντων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.acumino.ai.

Σχετικά με τη MegaChips Corporation

Η MegaChips Corporation (Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Τόκιο: 6875) ιδρύθηκε το 1990 ως η πρώτη στην Ιαπωνία καινοτόμος εταιρεία ημιαγωγών χωρίς μονάδα παραγωγής. Επικεντρώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και αναπτύσσει μοναδική αποκλειστική τεχνολογία αξιοποίησης της ολοκλήρωσης μεγάλης κλίμακας (LSI). Δεδομένου ότι οι ανάγκες της αγοράς γίνονται όλο και πιο σύνθετες λόγω της ταχείας καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών, παρέχουμε συνολικές λύσεις από τον σχεδιασμό έως την ανάπτυξη και παραγωγή LSI που αξιοποιούν πλήρως τις πρωτότυπες αναλογικές και ψηφιακές μας τεχνολογίες και τη μεικτού σήματος αναλογική/ψηφιακή τεχνολογία. Κατά τη βελτίωση υπαρχουσών επιχειρήσεων, επιδιώκουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη που εστιάζει τους διαχειριστικούς της πόρους στην προώθηση νέων επιχειρήσεων οι οποίες στοχεύουν στους τομείς ανάπτυξης του βιομηχανικού εξοπλισμού, του IoT, των υποδομών τηλεπικοινωνιών, του ελέγχου της ενέργειας και της ρομποτικής. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.megachips.co.jp/english.

Πηγή: Acumino, ΑΠΕ

