Νέες επενδύσεις ύψους 12 εκατ. ευρώ υλοποιεί η βιομηχανία ζυμαρικών με έδρα τη ΒΙΠΕ Κιλκίς ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Οδυσσέας Παπαδόπουλος το νέο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2025 και περιλαμβάνει:

- την κατασκευή και λειτουργία νέας μονάδας παραγωγής θερμικής ενέργειας από βιομάζα,

- αναβάθμιση του μύλου,

- νέα γραμμή κοφτών ζυμαρικών με συσκευαστικές και εγκιβωτιστικές μηχανές,

- αγορά νέου γειτονικού οικοπέδου και μηχανήματα βελτίωσης ελέγχου των ποιοτικών παραμέτρων των ζυμαρικών.

- Επίσης, οικοδόμηση νέων χώρων αποδυτηρίων και χρήσης από το προσωπικό και νέο hardware και software για την παραγωγική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, οι επενδύσεις είναι μία συνεχής διαδικασία στην ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC. Σε διάρκεια τεσσάρων χρόνων μέχρι και το 2022 η εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις ύψους 11 εκατ. ευρώ, που περιλάμβαναν μία πλήρη γραμμή μακρών ζυμαρικών με συσκευαστικές κι εγκιβωτιστικές μηχανές, ρομποτικό παλετοποίησης καθώς και νέες αποθήκες, όπως επίσης και αγορά όμορου οικοπέδου και νέα σιλό αποθήκευσης σκληρού σίτου δυναμικότητας 20.000 τόνων.

Η ιστορία της EURIMAC ξεκινά το 1939, όταν ιδρύθηκε από τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η εταιρεία κατέχει σήμερα ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, ενώ το κύριο brand της, ΜΑΚΒΕΛ, είναι ένα πολύ αναγνωρίσιμο όνομα στην κατηγορία των ζυμαρικών. Σημαντικό ορόσημο στην πορεία της αποτελεί η σύμπραξή της το 1996 με τον ιταλικό όμιλο EURICOM spa, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των αλεύρων και του ρυζιού. Από το 2006, η εταιρεία προχώρησε στην καθετοποίηση της παραγωγής της με την απόκτηση του δικού της μύλου, ενισχύοντας έτσι τη γνώση και την ποιότητά της στα σιτηρά, τα οποία αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή σιμιγδαλιού και, κατ' επέκταση, ζυμαρικών.

Το 2024 ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 5% ενώ ο τζίρος αναμένεται να παρουσιάσει μικρή πτώση, ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους των πρώτων υλών που αποτελούν την κύρια παράμετρο του συνολικού κόστους των ζυμαρικών. Τα κέρδη αναμένονται αυξημένα λόγω της αύξησης του όγκου ενώ κι ο δανεισμός είναι μηδενικός. Σημειώνεται ότι το 2023 ο κύκλος εργασιών της εταιρίας είχε ανέλθει σε 73,950 εκατ. ευρώ, τα EBITDA σε 11,428 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 9,198 εκατ. ευρώ προ φόρων και σε 7,090 εκατ. ευρώ μετά φόρων.

Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: εξωστρέφεια, βιωσιμότητα και καινοτομία. Η εξωστρέφεια είναι για την εταιρεία κρίσιμη, καθώς, ενώ συνεχίζει να ενισχύει τις πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά μέσω του brand ΜΑΚΒΕΛ, εστιάζει κυρίως στις εξαγωγές. Σήμερα, το 55% των πωλήσεών της προέρχονται από εξαγωγές σε περισσότερες από 60 χώρες, ενώ πάνω από το 50% των ζυμαρικών που εξάγονται από την Ελλάδα παράγονται στις εγκαταστάσεις της στην περιοχή του Κιλκίς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών και του Συνδέσμου Εξαγωγέων ΣΕΒΕ.

Η βιωσιμότητα αποτελεί έναν ακόμη βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας. Από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την παραγωγή θερμικής ενέργειας από βιομάζα, μέχρι τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και την εφαρμογή του zero waste tol and fill philosophy, η EURIMAC πρωτοπορεί στον τομέα της περιβαλλοντικής ευθύνης. Έχει πιστοποιηθεί ως η πρώτη εταιρεία τροφίμων στην Ελλάδα που έφτασε στο επίπεδο platinum για τις διαδικασίες μηδενικών αποβλήτων, με 99,98% των υλικών της να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον. Μάλιστα, από το 2013, η EURIMAC έχει επενδύσει στην πράσινη τεχνολογία, κατασκευάζοντας μια μονάδα βιομάζας που καλύπτει πλήρως τις θερμικές ενεργειακές ανάγκες της εταιρείας. Η στρατηγική αυτή ενσωματώνει τη βιωσιμότητα και την καινοτομία ως κεντρικά σημεία της ανάπτυξής της.

Η καινοτομία, τέλος, βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της. Η εταιρεία αναπτύσσει συνεχώς νέα προϊόντα, όπως ζυμαρικά ολικής άλεσης, ζυμαρικά με 5 δημητριακά και προϊόντα με γρήγορο βρασμό, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών που ακολουθούν έναν γευστικό και υγιεινό τρόπο ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε πρόσφατα στην αγορά μια νέα σειρά ζυμαρικών με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Αφού πραγματοποιήθηκαν πολλές δοκιμές και αναλύσεις, η EURIMAC συνεργάστηκε με το μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο στην Ευρώπη που εξειδικεύεται στη μέτρηση του γλυκαιμικού δείκτη σύμφωνα με το ISO 26642:2010. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, τα ζυμαρικά ΜΑΚΒΕΛ πιστοποιήθηκαν ως προϊόντα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, έχοντας εξαιρετικό αποτέλεσμα στο επίπεδο του σακχάρου στο αίμα. Μετά από μήνες μελέτης και δοκιμών, η εταιρεία ολοκλήρωσε τη διαδικασία πιστοποίησης για σπαγγέτι, πένα, κριθαράκι και λινγκουίνι. Το λανσάρισμα της σειράς ζυμαρικών χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη ΜΑΚΒΕΛ πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2024 και ήδη παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Τα ζυμαρικά αυτά είναι διαθέσιμα σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ της χώρας, ενώ η εταιρεία συνεχώς ενισχύει τη διαθεσιμότητά τους μέσω συνεργασιών με διεθνείς αλυσίδες και καταστήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.