Στο σχέδιο της METLEN να επεκταθεί στην παραγωγή και άλλων κρίσιμων μετάλλων μετά το γάλλιο, και ειδικότερα σε γερμάνιο και σκάνδιο, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της επίσκεψης του Εκτελεστικού Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στεφάν Σεζουρνέ, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας.

«Έχουμε ήδη μπει στο γάλλιο, ακολουθούν το γερμάνιο και το σκάνδιο», δήλωσε συγκεκριμένα ο κ. Μυτιληναίος, ο οποίος επιφυλάχθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια της εταιρείας σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα στο Investor Day του Λονδίνου περί τα τέλη Απριλίου. Σημειώνεται ότι τόσο το σκάνδιο όσο και το γερμάνιο αποτελούν παραπροϊόντα του βωξίτη και βρίσκονται ακόμα σε φάση εργαστηριακών δοκιμών.

Επιπλέον, τόνισε ότι το εργοστάσιο αλουμινίου της METLEN βρίσκεται στην αιχμή της καινοτομίας και της τεχνολογίας. «Θέμα που η ΕΕ δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής αρκετή σημασία», σχολίασε εμφατικά.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η METLEN θα διαδραματίσει ρόλο «κλειδί» για την αμυντική βιομηχανία. «Θα έχετε σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε και θα σας στηρίξουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε πολλές πρωτοβουλίες και έχει πολλά έργα και πολλές φιλοδοξίες τις πρώτες 100 μέρες, με στόχο να ανταπεξέλθει σε μια εποχή αβεβαιότητας. Είναι λοιπόν σημαντικό να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί».

«Είναι ένα σημαντικό έργο για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτό μπορεί η Ελλάδα να παίξει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών και στην τοπική παραγωγή πλούτου», επεσήμανε ο κ. Σεζουρνέ, ενώ παράλληλα σχολίασε:

«Σήμερα η Ευρώπη εξαρτάται από ξένες πηγές στο 98% για το γάλλιο και στο 85% για το αλουμίνιο και έχει μεγάλη σημασία να μπορέσει να στηρίξει αυτό το έργο. Το να καλύπτεται από την Ελλάδα το 30% των ευρωπαϊκών αναγκών σε αλουμίνιο είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτή την δύσκολη περίοδο».

«Λυπάμαι πολύ για τους δασμούς Τραμπ στην ΕΕ»

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, κληθείς να σχολιάσει τους δασμούς εκ μέρους των ΗΠΑ, εξέφρασε τη λύπη του για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. «Κάναμε τα πάντα για να αποφύγουμε τον εμπορικό πόλεμο. Η Ευρώπη γνωρίζει πώς να απαντά σε τέτοιου είδους επίθεση και θα έχουμε αντίποινα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σεζουρνέ.

Αποκάλυψε, επίσης, ότι η ΕΕ εξετάζει και δεύτερο γύρο ενίσχυσης για την παραγωγή κρίσιμων μετάλλων στην Ευρώπη και κάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους να προτείνουν πιθανά νέα έργα, ενώ, όπως είπε, για τα κρίσιμα μέταλλα συνεργάστηκε στενά με τον Έλληνα Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα.

Στην επίσκεψη του Εκτελεστικού Αντιπρόεδρου στο εργοστάσιο αλουμινίου το «παρών» έδωσε και ο υπουργός ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος τόνισε ότι η επένδυση της METLEN για το γάλλιο είναι μια επένδυση στρατηγικού και εμβληματικού χαρακτήρα για την ελληνική και την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

«Η επένδυση για την παραγωγή γαλλίου είναι στρατηγική και συνδέεται ευθέως με την ασφάλεια εφοδιασμού της Ελλάδας και της Ευρώπης. Νομοθετήσαμε για να συμπεριληφθούν οι επενδύσεις στα κρίσιμα μέταλλα στις εμβληματικές επενδύσεις και έχει ήδη χαρακτηριστεί ως εμβληματική στρατηγική επένδυση», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ποιες είναι οι βασικές εφαρμογές σκανδίου και γερμανίου

Η κύρια εφαρμογή του σκανδίου είναι στα κράματα με αλουμίνιο, με τα οποία το δεύτερο αποκτά νέες σημαντικές ιδιότητες, όπως να γίνεται πιο ελαφρύ και πιο ανθεκτικό, ιδιαίτερα σημαντικές την εποχή της εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές (χρήση σε αυτοκίνητα, αεροπλάνα) και της ενεργειακής μετάβασης.

Το υπερπολύτιμο αυτό υλικό είναι απαραίτητο για πολλές και κρίσιμες τεχνολογίες: Μονάδες παραγωγής ρεύματος τελευταίας τεχνολογίας και ανώτερης απόδοσης, υπερ-αποδοτικά λέιζερ, εξαιρετικά ανθεκτικά & ελαφρά κράματα αλουμινίου για εφαρμογές αεροδιαστημικής.

Το σκάνδιο έχει κάποιες εντυπωσιακές ιδιότητες που το κάνουν περιζήτητο για πολλές από τις εφαρμογές νέας τεχνολογίας, όπως σε μονάδες παραγωγής ρεύματος τελευταίας τεχνολογίας και λαμπτήρες αλογόνου.

Σήμερα η Παγκόσμια Ετήσια Παραγωγή Σκανδίου εκτιμάται στους 15–25 τόνους ετησίως, με κύριες χώρες παραγωγής του την Κίνα που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός, κυρίως από επεξεργασία βωξίτη και σιδηρονατρίτη, τη Ρωσία όπου παράγεται από επεξεργασία ουρανίου και τιτανιούχων μεταλλευμάτων και τις Φιλιππίνες, τον Καναδάς και τη Νορβηγία με περιορισμένη παραγωγή από μεταλλεία νικελίου και τιτανίου. Στην Αλουμίνιο της Ελλάδας τα κατάλοιπα βωξίτη ξεπερνούν τους 750 εκ. τόνους, δημιουργώντας σημαντικές δυνατότητες για μεγάλη παραγωγή σκανδίου, εφόσον ολοκληρωθούν με επιτυχία τα πιλοτικά προγράμματα και τα τεστ για τη μεθοδολογία παραγωγής του. Η τιμή του ανέρχεται στα 270 δολάρια/γραμμάριο.

Αντίστοιχα, η παγκόσμια παραγωγή γερμανίου ανέρχεται σε 120-150 τόνους ετησίως με το 50-60% αυτής να προέρχεται από την Κίνα και η τιμή του ξεπερνάει τα 4.000 δολάρια/κιλό.

Οι συγκεκριμένες εφαρμογές για τις οποίες χρησιμοποιείται το γερμάνιο, όπως σε οπτικά συστήματα και συσκευές ημιαγωγών, απαιτούν πολύ υψηλά επίπεδα καθαρότητας. Η επίτευξη και η διατήρηση αυτού του επιπέδου καθαρότητας περιλαμβάνει πρόσθετα βήματα επεξεργασίας και μέτρα ποιοτικού ελέγχου, τα οποία συμβάλλουν περαιτέρω στο υψηλό κόστος του.

Η ένταξη του καθετοποιημένου έργου της METLEN – που περιλαμβάνει την εξόρυξη βωξίτη, την επέκταση της μονάδας αλουμίνας και την παραγωγή 50 ΜΤ γαλλίου ετησίως – στον κατάλογο των 47 Στρατηγικών Έργων του CRMA (από τα 170 υποψήφια), υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία των υλικών αυτών για την ευρωπαϊκή βιομηχανική αυτάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Η αναγνώριση αυτή ανοίγει τον δρόμο για ταχύτερες αδειοδοτήσεις, πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ και ενισχυμένη θεσμική υποστήριξη, καθιστώντας την επένδυση σημείο αναφοράς για τον νέο βιομηχανικό χάρτη της Ευρώπης.

