Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, αύριο Τετάρτη 2/4/2025, θα διέλθει από τμήμα του αυτοκινητόδρομου και συγκεκριμένα από το Νοσοκομείο Ρίου προς τη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», μεγάλο πλήθος ποδηλατών με συνοδεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και της Τροχαίας, στο πλαίσιο του Ποδηλατικού Γύρου «ΔΕΗ Tour of Hellas 2025».

Η διέλευση των ποδηλατών θα υλοποιηθεί στο διάστημα από 12:50-13.10 και για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των οδηγών θα εφαρμοστούν ολιγόλεπτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή και τις προσβάσεις της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου. Ο αυτοκινητόδρομος Ολυμπία Οδός και στις δύο κατευθύνσεις, καθώς και η κατεύθυνση από Γέφυρα προς Αθήνα/Πάτρα, θα λειτουργούν κανονικά.

Η Ολυμπία Οδός παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν υπομονή και αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

