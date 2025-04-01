Hooters: Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση πτώχευσης – Φόβοι για «λουκέτο» σε πολλά καταστήματα

Τέλος εποχής για τη Hooters; Η δημοφιλής παγκοσμίως αλυσίδα εστιατορίων κατέθεσε αίτηση πτώχευσης, προκαλώντας φόβους για «λουκέτο» σε πολλά καταστήματα.

Η αλυσίδα εστιατορίων, που λειτουργούσε για ένα διάστημα και στην Ελλάδα, γνωστή για τις «ελαφρώς ενδεδυμένες» σερβιτόρες της - υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τη Δευτέρα. Όμως, παρά την αίτηση, και το χρέος 376 εκατομμυρίων δολαρίων, η εταιρεία με την 42χρονη ιστορία επιμένει ότι δεν «πάει πουθενά».



Ο αμερικανικός βραχίονας της αλυσίδας αναδιαρθρώνεται μέσω του Κεφαλαίου 11 του πτωχευτικού κώδικα των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, η Hooters σχεδιάζει να πουλήσει περισσότερα από 100 εστιατόρια που ανήκουν στη μητρική σε δύο ομίλους franchise που σήμερα λειτουργούν στην Τάμπα, στη Φλόριντα και στο Σικάγο.



Από κοινού μητρική και όμιλοι διαχειρίζονται ήδη περίπου το ένα τρίτο των Hooters με δικαιόχρηση στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε η εταιρεία με έδρα την Ατλάντα.



Η Hooters, γιόρτασε τα 40α γενέθλιά της το 2023, ιδρύθηκε το 1983, και έγινε δημοφιλής για τις φτερούγες κοτόπουλου και την τολμηρή των σερβιτόρων της, όλες νεαρές, με πορτοκαλί μικρό σορτς και μπλούζες με τολμηρό ντεκολτέ.



Η ομάδα αγοραστών υποστηρίζεται από ορισμένους από τους αρχικούς ιδρυτές της Hooters και δεσμεύτηκε να επιστρέψει την Hooters «πίσω στις ρίζες της».



Η Hooters είπε ότι αναμένει να ολοκληρώσει τη συμφωνία και να εξέλθει από το καθεστώς χρεοκοπίας σε τρεις έως τέσσερις μήνες. Κατέχει και λειτουργεί 151 τοποθεσίες, με 154 εστιατόρια που λειτουργούν από δικαιοδόχους, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως και άλλες αμερικανικές αλυσίδες η Hooters θεωρεί ως αιτίες των προβλημάτων της το αυξανόμενο κόστος ενοικίασης και των τροφίμων, αλλά και τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, με τους πελάτες να τρώνε λιγότερο εκτός κατοικίας. Δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει προβλήματα στις ΗΠΑ: η αλυσίδα εστιατορίων θαλασσινών Red Lobster χρεοκόπησε πέρυσι, ενώ η TGI Friday’s, με καταστήματα και στη χώρα μας, κατέθεσε επίσης αίτηση υπαγωγής στο κεφάλαιο 11.



Η Hooters έκλεισε περίπου 40 εστιατόρια με «χαμηλή απόδοση» τον Ιούνιο, συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων σε Φλόριντα, Κεντάκι, Ρόουντ Άιλαντ, Τέξας και Βιρτζίνια, καθώς επιχείρησε να μειώσει το κόστος. Μια χρεοκοπία θα οδηγούσε πιθανότατα σε περισσότερα «λουκέτα».



Η Hooters, η οποία ανήκει σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια από το 2019, έχει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα που πρέπει να αποπληρωθούν, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.



Πάντως, η εταιρεία επιμένει ότι η Hooters «παραμένει εξαιρετικά ανθεκτική» επικαλούμενη μια νέα σειρά κατεψυγμένων τροφίμων με τη μάρκα Hooters που πωλούνται σε σούπερ μάρκετ σε όλη την Αμερική.

Πηγή: skai.gr

