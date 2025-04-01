Όμιλος FAIS: Εξαγορά μετοχών μειοψηφίας θυγατρικής εταιρείας

Η Φάις Συμμετοχών ΑΕ ανακοίνωσε την εξαγορά των μετοχών μειοψηφίας της θυγατρικής εταιρείας LS ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ, έναντι ποσού 628.125 ευρώ.
Κατόπιν της εξαγοράς αυτής, το ποσοστό συμμετοχής στην ανωτέρω αναφερόμενη θυγατρική ανέρχεται σε 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της αγοράς αυτής είναι στο πλαίσιο υλοποίησης της χρήσης των εσόδων από την Δημόσια Προσφορά των μετοχών της εταιρείας.
