ΟΕΕ: Βελτιώνεται η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, ενισχύεται η διαφάνεια

Το νέο πλαίσιο εισάγει μια σειρά αλλαγών που αναμένεται να βελτιώσουν τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των δημοσιονομικών πλαισίων, εναρμονίζοντας την ελληνική νομοθεσία με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

Aυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο, «Διασφάλιση δημοσιονομικής ισορροπίας: Μεταρρύθμιση πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης – Τροποποίηση ν. 4270/2014 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1265 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2024 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών».

Ο κ. Κόλλιας είπε ότι η λειτουργία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητη Αρχή προσφέρει ανεξαρτησία και ελευθερία στην παρακολούθηση των δημόσιων οικονομικών, ενώ έχει ήδη εφαρμοστεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμίως, με πολλαπλά οφέλη.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι δύναται η δυνατότητα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να αιτείται από την ΑΑΔΕ, τη σύζευξη των μικροδεδομένων με άλλες βάσεις δεδομένων των δημοσίων φορέων, του ασφαλιστικού συστήματος και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει εκφράσει επανειλημμένα τη γνώμη του για ανάγκη σύζευξης των βάσεων δεδομένων δημοσίων φορέων ώστε να είναι εφικτή η κατάθεση

εμπεριστατωμένων μελετών, προτάσεων οικονομικής-φορολογικής φύσεως αλλά και για ερευνητικούς σκοπούς.

«Επιπλέον, χαιρετίζουμε τη δυνατότητα που δίνεται στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να αξιολογεί και να ποσοτικοποιεί τον δημοσιονομικό αντίκτυπο που αναμένεται να έχουν οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων κατόπιν αιτήματός τους, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Κι εμείς από την πλευρά μας, ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας για τα θέματα της οικονομίας, θέτουμε τον Φορέα στη διάθεσή σας για να συνδράμουμε με την τεχνογνωσία των μελών μας προς αυτή την κατεύθυνση».

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας τοποθετείται θετικά στη μεταρρύθμιση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης η οποία κρίνεται αναγκαία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δημοσίων οικονομικών των κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους σοβαρούς κινδύνους, όπως η κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό πρόβλημα που ανησυχεί ιδιαίτερα τη χώρα μας με τη μείωση και γήρανση του πληθυσμού της.

Αλλά κυρίως θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα στον έλεγχο των δημοσιονομικών πόρων για τις αμυντικές δαπάνες, που αποτελεί μείζον ζήτημα για την ευρωπαϊκή οικονομία.

«Τέλος, σωστά, επίσης, θεωρούνται και τα νέα δημοσιονομικά μέτρα ενίσχυσης των πολιτών που προβλέπονται στο νομοσχέδιο. Η επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία, η ετήσια οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ για συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, η παράταση ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός 500 εκατ. ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Και πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τους οικονομικά ασθενέστερους με ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.