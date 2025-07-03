Πέντε πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, κάνοντας λόγο για «κινήσεις-κλειδιά» με στόχο μια πιο ισχυρή Ελλάδα.

Μιλώντας στο 29ο ετήσιο συνέδριο του Economist ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε συγκεκριμένα:

1. Στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού τον επόμενο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. «Θα κινηθούν σε πολλά επίπεδα, αλλά κυρίως στην περαιτέρω μείωση των φόρων, κατά κύριο λόγο για τη μεσαία τάξη. Η οποία γίνεται δυνατή βασικά χάρη στη μάχη εναντίον της φοροδιαφυγής, την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και τους υψηλούς σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθμούς ανάπτυξης», είπε.

2. Στη μάχη με το βαθύ κράτος. «Μετά τις επιτυχίες που είχαμε με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, τη φοροδιαφυγή, τη ΔΕΗ, τον ΕΦΚΑ, την εισαγωγή ψηφιακών διαδικασιών στην υγεία, η μάχη θα δοθεί σε δύο κύριους τομείς. Τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΟΣΕ. Όπως τα καταφέραμε στους άλλους τομείς θα τα καταφέρουμε και σε αυτούς τους δύο. Πριν από τις εκλογές θα υπάρχουν απτά δείγματα γι’ αυτό».

3. Στην ξεχωριστή μάχη που έχει να κάνει με τη λειτουργία του Δημοσίου. «Παρά την πρόοδο, έχουμε ακόμα ‘’ιστορίες καθημερινής τρέλας’’. Θα κάνουμε το Δημόσιο πιο φιλικό στον πολίτη, τη διάδραση με τις δημόσιες υπηρεσίες πιο απλή. Και θα εντείνουμε τις προσπάθειες για την αξιολόγηση διευρύνοντας το πεδίο στην εκπαίδευση και εισάγοντας την αξιολόγηση εκ μέρους των ασθενών στην υγεία. Θα προχωρήσουμε επίσης με την ψηφιακή κάρτα εργασίας στο Δημόσιο», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

4. Στην εθνική στρατηγική για τα ύδατα. «Η Μεσόγειος είναι στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης και η Ελλάδα είναι 19η παγκοσμίως από πλευράς επικινδυνότητας για λειψυδρία. Έχουν γίνει μια σειρά από κινήσεις, αλλά χρειάζεται μία συνεκτική εθνική στρατηγική η οποία θα αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό του σχεδιασμού και της διαχείρισης των υδάτων. Αυτή θα είναι μία από τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

5. Το κοινωνικό πεδίο, τομέας στον οποίο με την ενεργοποίηση των τριών νέων ευρωπαϊκών ταμείων προστίθενται καινούργια όπλα για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο προϋπολογισμός των τριών ταμείων ισούται με μισό Ταμείο Ανάκαμψης και με τα κονδύλια αυτά θα χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων: Η αναβάθμιση του μετρό, η προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, ένα νέο πιο γρήγορο «Εξοικονομώ» καθώς και δράσεις για τη στήριξη των συμπολιτών μας με αναπηρία.

«Θα προχωρήσουμε μπροστά», υπογράμμισε, «γνωρίζοντας ότι οι πολίτες δεν στέκονται απλώς σε όσα έχουν γίνει αλλά διεκδικούν και σωστά περαιτέρω παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε καλύτερη ποιότητα ζωής, ενίσχυση του εισοδήματος και πιο ισχυρή Ελλάδα».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στις κυριότερες επιτυχίες της κυβερνητικής πολιτικής σημειώνοντας μεταξύ άλλων το δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2024, το ρεκόρ στις ξένες επενδύσεις, την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους οίκους αξιολόγησης, τη μείωση της ανεργίας κάτω από 8% για πρώτη φορά μετά το 2008 και την πρόταση εξαγοράς του ελληνικού χρηματιστηρίου από το Euronext.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει χωρίς κανένα δισταγμό τις μεταρρυθμίσεις και κατά τη δεύτερη τετραετία αναφέροντας ενδεικτικά : Την εισαγωγή των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, τις παρεμβάσεις για επιτάχυνση της δικαιοσύνης, τον χωροταξικό σχεδιασμό, την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου ως το τέλος του χρόνου, τη νέα στρατηγική για ενίσχυση των εξαγωγών και τον στόχο για μείωση της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά 25%. «Όλα αυτά, τόνισε, υπογραμμίζουν την πολιτική βούληση για προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε ως σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα την τεχνητή νοημοσύνη λόγω του υψηλής ποιότητας επιστημονικού δυναμικού. Ανέφερε ότι η έμφαση θα δοθεί σε 4 τομείς: τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη διασφάλιση ότι όλοι θα έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, τη διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού περιβάλλοντος που θα προωθεί την καινοτομία προστατεύοντας παράλληλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες και τέλος τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου το κράτος να γίνει πιο αποτελεσματικό.

Αναφερόμενος τέλος στη θέση της Ελλάδας στον κόσμο, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε δύο πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας, τα οποία είναι η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός και το γεγονός ότι βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ νοτιοανατολικής Ευρώπης, Μ. Ανατολής και Αφρικής αφετέρου.

«Ξέρουμε», κατέληξε ο κ Χατζηδάκης, «ότι για να έχουμε ένα θετικό μέλλον πρέπει να συνδυάσουμε δύο παραμέτρους. Ισχυρή οικονομία και ισχυρή άμυνα. Αυτοί είναι δύο τομείς στους οποίους η κυβέρνηση επενδύει πάρα πολύ. Ύστερα από τη δραματική εμπειρία της περασμένης δεκαετίας, γνωρίζουμε ότι το μυστικό είναι ο ιδιωτικός τομέας. Πως μπορεί κανείς να δώσει όλες τις απαραίτητες ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αναπτυχθεί. Αν έχεις ισχυρό ιδιωτικό τομέα, έχεις και ισχυρή οικονομία και ισχυρή χώρα».



Πηγή: skai.gr

