Οι ιαπωνικές εταιρείες συμφώνησαν να αυξήσουν τους μισθούς κατά 5,25% φέτος, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη αύξηση μισθών εδώ και 34 χρόνια, δήλωσε την Πέμπτη η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας, Rengo, καθώς ο πληθωρισμός και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού αυξάνουν την πίεση για συνεχείς αυξήσεις μισθών, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Η ισχυρή αύξηση των μισθών έρχεται μετά από μια μέση αύξηση 5,10% πέρυσι και 3,58% το προηγούμενο έτος, γεγονός που υποδηλώνει ότι η σταθερή αύξηση των μισθών γίνεται ο νέος κανόνας σε μια χώρα όπου οι μισθοί ήταν στάσιμοι για δεκαετίες. Η Rengo απαριθμεί 7 εκατομμύρια μέλη.

Ο νέος «κανόνας»

«Υπάρχει μια συναίνεση μεταξύ των εταιρειών ότι μια αύξηση μισθών που υπερβαίνει τον πληθωρισμό είναι απαραίτητη», δήλωσε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Είναι πλέον ο νέος κανόνας», επισημαίνει.

Ξεχωριστά, το μεγαλύτερο επιχειρηματικό λόμπι της Ιαπωνίας, Keidanren, δήλωσε την Πέμπτη ότι η μέση καταβολή καλοκαιρινών μπόνους σε μεγάλες εταιρείες φέτος αυξήθηκε κατά 4,37% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας στο ρεκόρ των 990.848 γιεν (6.889 δολάρια).

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο ρυθμός αύξησης των μισθών θα παραμείνει κοντά στο 5% τον επόμενο χρόνο, καθώς οι διαρθρωτικές ελλείψεις εργατικού δυναμικού και ο επίμονος πληθωρισμός θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στις εταιρείες να αποζημιώσουν τους εργαζομένους με υψηλότερες αμοιβές, αν και οι δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ δημιουργούν έντονες αβεβαιότητες.

Οι προοπτικές για σταθερές αυξήσεις μισθών είναι κρίσιμες για τη διατήρηση μιας ανάκαμψης που βασίζεται στην κατανάλωση - προϋπόθεση για να επαναλάβει η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Η Mizuho Research & Technologies προβλέπει αύξηση μισθών κατά 4,7% το επόμενο έτος, εκτιμώντας ότι οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου θα βοηθήσουν στην άμβλυνση του αντίκτυπου των σαρωτικών δασμών των ΗΠΑ.

