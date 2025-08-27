Λουλούδια και αυτοκίνητα αγώνων της Formula 1 από τουβλάκια, συνέβαλαν στην αύξηση των εσόδων της Lego κατά 12% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ρεκόρ εσόδων ύψους 34,6 δισεκατομμυρίων δανικών κορονών, ή 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας έκθεσης κερδών της την Τετάρτη. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 9 δισεκατομμύρια δανικές κορόνες, ή 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Είναι το καλύτερο πρώτο εξάμηνο που είχαμε ποτέ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lego, Niels Christiansen, στο CNBC. «Είναι ρεκόρ εσόδων, ρεκόρ λειτουργικών κερδών, ρεκόρ καθαρών κερδών. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι», τόνισε.

Ο κατασκευαστής τούβλων κυκλοφόρησε 314 νέα σετ κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών του έτους, ένα άλλο ρεκόρ. Η Lego έχει προσθέσει νέα προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό της, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στον τομέα της διακόσμησης σπιτιού. Έχει επίσης προσθέσει νέους συνεργάτες με άδεια χρήσης και κυκλοφόρησε σετ που συνδέονται με το παιδικό πρόγραμμα κινουμένων σχεδίων «Bluey» και το αγαπημένο anime των θαυμαστών του «One Piece».

Σύντομα, ακολουθεί μια πολυετής συνεργασία με την Pokemon -η σειρά αναμένεται να κυκλοφορήσει στα ράφια το 2026.

«Μπορείς πάντα να βρεις κάτι που σου αρέσει πραγματικά», είπε ο Christiansen. «Αυτό λειτουργεί πολύ καλά», επεσήμανε.

Με την επέκταση του καταλόγου των προϊόντων της, η Lego έχει επίσης αυξήσει την πελατειακή της βάση. Οι πύλες εισόδου στο brand, όπως η σειρά βοτανικών προϊόντων -φυτά, ανθοδέσμες και παχύφυτα- και η συνεχιζόμενη συνεργασία της με την Epic Games, έχουν ενθαρρύνει τους νεοεισερχόμενους στον χώρο της κατασκευής με τουβλάκια, σημείωσε ο Christiansen.

«Στη συνέχεια, καταλαβαίνουν τι είναι και τι τους προσφέρει, πώς τους επιτρέπει να εκφραστούν, αλλά και να αποφορτιστούν από το άγχος και να επικεντρωθούν σε πράγματα με διαφορετικό τρόπο», είπε. «Έτσι, τα σετ με φυτά αποδεικνύονται αποτελεσματικά στην προσέλκυση νέων καταναλωτών στο brand και, μόλις ολοκληρώσουν το σετ με τα φυτά, μπορεί να προχωρήσουν στην κατασκευή κάτι άλλου», πρόσθεσε.

Η Lego άνοιξε 24 νέα καταστήματα παγκοσμίως κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών του έτους. Η εταιρεία έχει ανοίξει περισσότερα φυσικά καταστήματα λιανικής πώλησης σε περιοχές που, σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν «μεγάλωσαν» με τα εμβληματικά χρωματιστά τουβλάκια. Αυτό περιλαμβάνει χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία.

Η ύπαρξη φυσικών καταστημάτων όπου παιδιά και ενήλικες μπορούν να πάρουν στα χέρια τους τα Lego και να δουν τα διαθέσιμα σετ έχει βοηθήσει και στο παρελθόν στην ενίσχυση των πωλήσεων.

Πηγή: skai.gr

