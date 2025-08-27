Η κινεζική εταιρεία ημιαγωγών Cambricon σημείωσε ρεκόρ κερδών το πρώτο εξάμηνο του έτους, υπογραμμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι ανταγωνιστές της Nvidia

κερδίζουν έδαφος, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανία.

Η Cambricon είναι μία από τις πολλές εταιρείες στην Κίνα που ανταγωνίζονται για να αποτελέσουν εναλλακτική λύση έναντι του αμερικανικού κολοσσού Nvidia όσον αφορά την παροχή των τσιπ που απαιτούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία εφαρμογών και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνει το CNBC.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Cambricon ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 4.000% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,88 δισεκατομμύρια κινεζικά γιουάν (402,7 εκατομμύρια δολάρια), ενώ τα καθαρά κέρδη της έφτασαν το ρεκόρ των 1,04 δισεκατομμυρίων γιουάν. Τα νούμερα παραμένουν μικρά σε σύγκριση με την Nvidia, η οποία ανακοίνωσε έσοδα 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο Φεβρουαρίου-Απριλίου. Ο τεχνολογικός κολοσσός αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά του αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο αργότερα σήμερα.

Ωστόσο, η αύξηση των εσόδων της Cambricon υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι εταιρείες τεχνολογίας στην Κίνα αναζητούν πιθανές εναλλακτικές λύσεις για τη Nvidia, δεδομένης της συνεχιζόμενης απειλής ότι θα μπορούσαν να αποκοπούν από την αμερικανική τεχνολογία.

Νωρίτερα φέτος, η Nvidia απαγορεύτηκε να πουλήσει το μειωμένης απόδοσης τσιπ H20 στην Κίνα. Έκτοτε, της επιτράπηκε να συνεχίσει τις εξαγωγές προς την Κίνα, αλλά πρέπει να μοιράζεται το 15% των εσόδων της από τις πωλήσεις προς τη χώρα με την αμερικανική κυβέρνηση.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κίνα αποθαρρύνει τις τοπικές εταιρείες να αγοράζουν τσιπ H20 της Nvidia.

Οι κινεζικοί τεχνολογικοί κολοσσοί χρησιμοποιούν τοπικά τσιπ καθώς και το υλικό της Nvidia που έχουν καταφέρει να προμηθευτούν, κάτι που βοηθά εταιρείες όπως η Cambricon.

Η αξία των μετοχών της Cambricon έχουν υπερδιπλασιαστεί φέτος και η εταιρεία έχει προσθέσει πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίησή της, σύμφωνα με την S&P Capital IQ. Η συνολική αξία της εταιρείας είναι περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η δύναμη της Nvidia δεν έγκειται μόνο στο υλικό της, αλλά και στο λογισμικό της, το οποίο οι προγραμματιστές έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν. Η Cambricon ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι και αυτή βελτιώνει το λογισμικό που προσφέρει και εργάζεται πάνω σε υλικό επόμενης γενιάς.

Ωστόσο, οι ανταγωνιστές της Nvidia στην Κίνα αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό. Η τεχνολογία τους παραμένει πολύ πίσω από αυτή της Nvidia, ενώ οι μακροπρόθεσμες προοπτικές φαίνονται ακόμη πιο δύσκολες λόγω των ελέγχων στις εξαγωγές που αποκλείουν την Κίνα από τις πιο προηγμένες τεχνικές κατασκευής τσιπ, εμποδίζοντας την πρόοδο των εγχώριων προσπαθειών της Κίνας στον τομέα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

