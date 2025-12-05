Netflix: Εξαγορά «μαμούθ» της Warner Bros. έναντι 72 δισ. δολαρίων

Στην εξαγορά της Warner Bros. Discovery Inc. προχωρά η Netflix Inc., έναντι τιμήματος 72 δισ. δολαρίων, ενώνοντας τις δυνάμεις της κορυφαίας υπηρεσίας streaming επί πληρωμή στον κόσμο με ένα από τα παλαιότερα στούντιο του Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, οι μέτοχοι της Warner Bros. θα λάβουν 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και μετοχές της Netflix, σε μια συμφωνία που αποτιμά την επιχείρηση στα 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Πριν από την ολοκλήρωση της πώλησης, η Warner Bros. θα ολοκληρώσει την προγραμματισμένη απόσχιση καλωδιακών καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των CNN, TBS και TNT.

Η εξαγορά σηματοδοτεί μια μεγάλη στρατηγική αλλαγή για το Netflix, το οποίο δεν έχει κάνει ποτέ συμφωνία αυτού του εύρους. Η πρωτοπόρος του streaming εξελίχθηκε στην πιο πολύτιμη εταιρεία του Χόλιγουντ, χωρίς το όφελος στούντιο ή βιβλιοθήκης, αδειοδοτώντας προγράμματα από άλλους και στη συνέχεια επεκτείνοντας το πρωτότυπο περιεχόμενο.

Με την αγορά, το Netflix γίνεται ιδιοκτήτης του δικτύου HBO και της βιβλιοθήκης επιτυχημένων σειρών όπως The Sopranos και The White Lotus. Τα περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros. περιλαμβάνουν επίσης τα εκτεταμένα στούντιο στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια και ένα τεράστιο αρχείο ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών που περιλαμβάνει τον Χάρι Πότερ και «Τα Φιλαράκια».

Η Warner Bros. τέθηκε προς πώληση τον Οκτώβριο, αφού έλαβε ενδιαφέρον από διάφορα μέρη. Εκτός από το Netflix, την εταιρεία «φλέρταραν» και η Paramount Skydance Corp. καθώς και η Comcast Corp.

Η διαδικασία των προσφορών προκάλεσε αντιδράσεις, με την Paramount να κατηγορεί την Warner Bros. ότι εφαρμόζει μια άδικη διαδικασία που ευνοεί το Netflix.

Η παραδοσιακή τηλεοπτική επιχείρηση βρίσκεται εν μέσω μιας σημαντικής συρρίκνωσης καθώς οι θεατές στρέφονται στο streaming, τον κόσμο που κυριαρχεί το Netflix. Στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, το τμήμα δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης της Warner Bros. ανέφερε μείωση εσόδων κατά 23%, καθώς οι πελάτες ακύρωσαν τις συνδρομές τους και οι διαφημιστές μετακινήθηκαν αλλού.

Ιδρύθηκε πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες ως εταιρεία ενοικίασης DVD που έστελνε δίσκους στους πελάτες μέσω ταχυδρομείου, το Netflix ολοκλήρωσε το 2024 με έσοδα 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Warner Bros., που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1920, είχε πωλήσεις άνω των 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το εμβληματικό περιεχόμενο της Warner Bros. δίνει στο Netflix ισχυρό προβάδισμα έναντι ανταγωνιστών όπως η Walt Disney Co. και η Paramount. Η συμφωνία σίγουρα θα υποβληθεί σε έλεγχο από τις αρχές αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας τόσο στις ΗΠΑ όσο και την Ευρώπη, και έχουν ήδη φανεί κάποια «κόκκινα σημάδια».

Ο Ρεπουμπλικανός της Καλιφόρνια, Ντάρελ Ίσα, έγραψε ένα σημείωμα στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ αντιτιθέμενος σε οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία με το Netflix, λέγοντας ότι θα μπορούσε να βλάψει τους καταναλωτές. Το Netflix ωστόσο υποστήριξε ότι ένας από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές του είναι το YouTube της Alphabet Inc.

Το ενδιαφέρον του Netflix για την Warner Bros. προκάλεσε επίσης αναστάτωση στο Χόλιγουντ. Η εταιρεία αρνείται σε μεγάλο βαθμό να κυκλοφορήσει ταινίες στους κινηματογράφους, δίνοντας περιστασιακά στις πρωτότυπες ταινίες της περιορισμένες προβολές στους κινηματογράφους.

