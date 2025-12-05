Έπεσε και πάλι η Cloudflare - Εκτός λειτουργίας πολλές ιστοσελίδες παγκοσμίως

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του διαδικτύου, καθώς νέα μεγάλη διακοπή στις υπηρεσίες της Cloudflare έριξε πολλές ιστοσελίδες παγκοσμίως.

Η διακοπή επηρέασε πολλές μεγάλες ιστοσελίδες, όπως οι X (πρώην Twitter), Substack, Canva, ενώ μεταξύ των «θυμάτων» ήταν και το Down Detector, το site που παρακολουθεί τις διακοπές υπηρεσιών διαδικτύου παγκοσμίως.

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες που είχαν «πληγεί» από τα προβλήματα της Clouflare τον προηγούμενο μήνα, αυτή τη φορά δεν επηρεάστηκαν - πιθανότατα επειδή στο μεταξύ προχώρησαν σε κινήσεις να απεξαρτηθούν σε έναν βαθμό από την Cloudflare, όπως αναφέρει ο Independte. Μεταξύ αυτών ήταν και το ChatGPT.

Επισκέπτες σε αρκετές σελίδες, αντί για το περιεχόμενο που αναζητούσαν, ελάμβαναν την ειδοποίηση «500 internet server error».

Το νέο τεχνικό πρόβλημα της Cloudfalre σημειώνεται μόλις δυόμισι εβδομάδες μετά την προηγούμενη μεγάλη δυσλειτουργία που έπληξε την εταιρεία και την έθεσε εκτός λειτουργίας για ώρες.

Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες διαδικτυακής υποδομής που «τρέχουν» πολλές από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες του κόσμου. Συνήθως εξασφαλίζει ότι οι σελίδες παραμένουν online ακόμη και όταν η επισκεψιμότητα εκτοξεύεται, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος ανάμεσα στις ιστοσελίδες και τους χρήστες.

Αυτό όμως σημαίνει ότι οποιαδήποτε διακοπή ή τεχνικό πρόβλημα στη Cloudflare μπορεί να ρίξει άμεσα πολλές άλλες -φαινομενικά άσχετες- ιστοσελίδες.



