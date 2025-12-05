CNBC: Η κυβέρνηση Τραμπ βλέπει τη συμφωνία μεταξύ Netflix και Warner Bros. με μεγάλο σκεπτικισμό

Η κυβέρνηση Τραμπ βλέπει τη συμφωνία μεταξύ Netflix και Warner Bros. με «μεγάλο σκεπτικισμό», σύμφωνα με το CNBC που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα, η Netflix Inc. προχωρά στην εξαγορά της Warner Bros. Discovery Inc. έναντι 72 δισ. δολαρίων, ενώνοντας τις δυνάμεις της κορυφαίας υπηρεσίας streaming επί πληρωμή στον κόσμο με ένα από τα παλαιότερα στούντιο του Χόλιγουντ. Σύμφωνα με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, οι μέτοχοι της Warner Bros. θα λάβουν 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και μετοχές της Netflix, σε μια συμφωνία που αποτιμά την επιχείρηση στα 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

