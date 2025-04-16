H Lyft εξαγοράζει το Free Now

H Lyft έκανε γνωστή την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την εξαγορά της Free Now, της εφαρμογής πολλαπλών επιλογών μετακίνησης με επίκεντρο τις υπηρεσίες ταξί.

Η πλατφόρμα υπηρεσιών μετακίνησης θα εξαγοράσει την πρώην Beat από την BMW και τη Mercedes-Benz Mobility έναντι περίπου 175 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η Free Now θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως σήμερα, με την υπάρχουσα διοικητική της ομάδα και το προσωπικό της, σε 9 χώρες και πάνω από 150 πόλεις: Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Γαλλία και Αυστρία.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, υπό τους συνήθεις όρους ολοκλήρωσης.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη επέκταση της Lyft εκτός Βόρειας Αμερικής, η οποία σχεδόν διπλασιάζει τη συνολική δυνητική αγορά της, φτάνοντας πάνω από 300 δισεκατομμύρια ετήσιες διαδρομές.

Παράλληλα, ενισχύει τις ετήσιες μικτές κρατήσεις (Gross Bookings) κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, διαφοροποιεί τις πηγές εσόδων και στηρίζει τους πολυετείς στόχους της Lyft.

«Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε την καλύτερη πλατφόρμα μετακίνησης στον κόσμο, με επίκεντρο τον πελάτη, και η είσοδός μας στην Ευρώπη είναι ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Ντέιβιντ Ρίσερ, CEO της Lyft.

«Βρήκαμε τον ιδανικό συνεργάτη στη Free Now και έχουμε πολλά να μάθουμε από την ομάδα της. Η εμπειρία και η βαθιά γνώση των τοπικών αγορών που διαθέτει η Free Now ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις αξίες και την αποστολή της Lyft - να εξυπηρετούμε και να φέρνουμε τους ανθρώπους πιο κοντά» πρόσθεσε.

«Ενώνοντας δυνάμεις με τη Lyft κάνουμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά για τη Free Now, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας, φιλόδοξης εποχής—όπου ενισχύουμε τον ρόλο μας ως κορυφαία δύναμη στην ευρωπαϊκή κινητικότητα», δήλωσε ο Tόμας Ζίμερμαν, CEO της Free Now. «Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της Lyft ταιριάζει απόλυτα με τη βαθιά μας εμπειρία στον κλάδο του ταξί, ενώ μαζί θα διευρύνουμε τους ορίζοντες μας προσφέροντας περισσότερα για τους οδηγούς ταξί, ιδιοκτήτες στόλων ταξί και επιβάτες σε όλη την ήπειρο. Είμαστε δίπλα στον κλάδο, όχι απέναντί του, και παραμένουμε περήφανοι συνεργάτες της κοινότητας ταξί. Αυτή η συνεργασία αφορά τη συνένωση δυνάμεων, την ανταλλαγή γνώσης και την επέκταση των βέλτιστων πρακτικών. Ευχαριστούμε θερμά τους πρώην μετόχους μας για την εμπιστοσύνη και τη σταθερή τους υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια» συνόψισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.