Μπόινγκ: Αναπτύσσεται ραγδαία η αμερικανική εταιρία κατασκευής αεροσκαφών - Έφτασε τα 385 μέσα στο έτος

Η πολυεθνική εταιρία κατασκευής αεροσκαφών Boeing δήλωσε την Τρίτη ότι παρέδωσε μέσα στον Αύγουστο 57 αεροσκάφη. Ήταν ο υψηλότερος αριθμός παραδόσεων τον Αύγουστο από το 2018, όταν η αμερικανική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών είχε παραδώσει 64 αεροσκάφη.

Μέχρι τις 31 Αυγούστου, η εταιρεία είχε παραδώσει 385 αεροσκάφη μέσα στο 2025, ξεπερνώντας το σύνολο των 348 αεροσκαφών για ολόκληρο το έτος 2024. Πέρσι βέβαια οι παραδόσεις παρεμποδίστηκαν εν μέρει από μια τη σχεδόν δίμηνη απεργία των συνδικαλιστών στην περιοχή του Σιάτλ.

Η Boeing παρέδωσε 42 αεροσκάφη 737 MAX τον περασμένο μήνα, συμπεριλαμβανομένων επτά για την χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία Ryanair και έξι στην United Airlines.

Η εταιρεία παρέδωσε 14 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου, συμπεριλαμβανομένων εννέα 787 Dreamliner, τεσσάρων 777 και ενός 767, ενώ οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες παρέλαβαν εννέα αεροσκάφη τον Αύγουστο, συμπεριλαμβανομένων έξι 737 MAX και δύο 787-9.

Η Boeing πραγματοποίησε επίσης 26 ακαθάριστες παραγγελίες, με επικεφαλής την αγορά 14 αεροσκαφών 777-9 από την Cathay Pacific0293.HK του Χονγκ Κονγκ, ενώ εξασφάλισε επίσης παραγγελίες για πέντε 737 MAX και επτά 787 Dreamliner.

