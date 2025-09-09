Σύμβαση ύψους 205 εκατ. δολαρίων από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για τη συνέχιση της παραγωγής του συστήματος όπλων Phalanx Close-In Weapon System (CIWS), ανέλαβε η Raytheon, εταιρεία του Ομίλου RTX.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Raytheon θα παρέχει αναβαθμίσεις, μετατροπές, γενικές επισκευές και σχετικό εξοπλισμό.

«Το Phalanx είναι η τελευταία γραμμή άμυνας του Ναυτικού μας, σχεδιασμένο με άριστο τρόπο για να προστατεύει τους ναύτες μας από τις απειλές που αντιμετωπίζουν καθημερινά», δήλωσε η Barbara Borgonovi, pρόεδρος της Naval Power στη Raytheon. «Η εξασφάλιση αυτής της σύμβασης καταδεικνύει την εμπιστοσύνη που δείχνει το Ναυτικό των ΗΠΑ σε αυτό το απολύτως κρίσιμο αμυντικό σύστημα».

Το οπλικό σύστημα Phalanx είναι ένα πυροβόλο ταχείας βολής, ελεγχόμενο από υπολογιστή, καθοδηγούμενο από ραντάρ, που μπορεί να νικήσει πυραύλους κατά πλοίων και άλλες απειλές κοντινής εμβέλειας που ενδέχεται να διαπεράσουν προηγούμενα επίπεδα άμυνας. Είναι εγκατεστημένο σε όλες τις κατηγορίες πολεμικών πλοίων επιφανείας του Ναυτικού των ΗΠΑ και σε εκείνες 24 συμμαχικών κρατών.

Τον Ιανουάριο του 2024, το Phalanx χρησιμοποιήθηκε από το USS Gravely για να καταστρέψει έναν πύραυλο των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα λίγο πριν την πρόσκρουση, σώζοντας τις ζωές πάνω από 300 ναυτών που επέβαιναν στο πλοίο.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη σύμβαση θα πραγματοποιηθούν στο Λούισβιλ του Κεντάκι, στο Άντοβερ της Μασαχουσέτης και σε άλλες τοποθεσίες των ΗΠΑ έως το 2029.



Πηγή: skai.gr

