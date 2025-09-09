CEO UniCredit: «Στην Ελλάδα είμαστε ευπρόσδεκτοι»

Ο CEO της ιταλικής UniCredit απαντά στους επικριτές του για πιθανή εξαγορά της γερμανικής Commerzbank και προβάλλει ως υποδειγματική την επένδυση στην Alpha Bank. Ανάλυση DW.Είναι ο «πιο επιτυχημένος τραπεζίτης στην Ευρωζώνη», ισχυρίζεται το ελβετικό οικονομικό περιοδικό Bilanz. Με συνεχείς δημόσιες παρεμβάσεις του τις τελευταίες εβδομάδες, ο επικεφαλής του ιταλικού τραπεζικού ομίλου UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, εντείνει τις προσπάθειες για εξαγορά της γερμανικής Commerzbank και παράλληλα διαμαρτύρεται για «πολιτικές παρεμβάσεις» κυβερνήσεων που ενώ θεωρητικά υποστηρίζουν την ενοποίηση κεφαλαιαγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο στο «δια ταύτα» προβάλλουν αντίσταση όταν τίθεται ζήτημα εξαγοράς ή συμμετοχής στο κεφάλαιο μία συστημικής τράπεζας.



Αλλά αυτό δεν ισχύει για όλες τις κυβερνήσεις. «Στις μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεις μας μόνο μία χώρα έχει αποδεχθεί πραγματικά τους κανόνες της ΕΕ» λέει ο Ιταλός τραπεζίτης στο περιοδικό Bilanz (τεύχος Σεπτεμβρίου). Ποια είναι αυτή η χώρα; «Η Ελλάδα. Έχουμε αποκτήσει μερίδιο 20% στην Alpha Bank και είμαστε ευπρόσδεκτοι από όλους: την τράπεζα, την κεντρική τράπεζα, την κυβέρνηση, την κοινή γνώμη».

Πηγή: Deutsche Welle

Σημειώνεται ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο «να δούμε εξαγορές κάποιων ελληνικών συστημικών τραπεζών από μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες», όπως έχει επισημάνει στο «Βήμα της Κυριακής». Εννοεί άραγε την Alpha Bank; Πάντως ο ίδιος ο Αντρέα Ορσέλ, σε παλαιότερη κοινή συνέντευξη στην «Καθημερινή» με τον επικεφαλής της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη, έλεγε ότι η Ελλάδα είναι «μία επιπλέον χώρα στο ευρωπαϊκό μας τραπεζικό δίκτυο μέσω εταιρικής σχέσης και όχι μέσω ιδιοκτησίας».«Μάχη» για την CommerzbankΣήμερα η UniCredit είναι το 34ο σε μέγεθος τραπεζικό ίδρυμα στον κόσμο και δηλωμένη πρόθεση του Αντρέα Ορσέλ είναι να εξελιχθεί σε μία «τράπεζα για το μέλλον της Ευρώπης». Μπορεί να μην έχει ευοδωθεί ακόμη ο «γάμος ελεφάντων» με τη γερμανική Commerzbank, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες ο Ορσέλ φαίνεται ότι εντείνει τις προσπάθειες για να επισφραγίσει τη μεγαλύτερη διασυνοριακή εξαγορά στην Ευρώπη από τότε που τελείωσε η ευρω-κρίση. «Επιθετικές εξαγορές» ήταν άλλωστε ο τίτλος της διπλωματικής του εργασίας στη δεκαετία του '80. Την τακτική αυτή φαίνεται να τελειοποιεί τώρα στο «φλερτ» με την Commerzbank, που είχε αρχίσει το 2024, όταν η UniCredit αγόρασε μερίδιο 4,5% της γερμανικής τράπεζας έναντι 700 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια οι Ιταλοί αγόρασαν «μυστικά» μέσω Χρηματιστηρίου επιπλέον μερίδια, με αποτέλεσμα να κατέχουν σήμερα το 26,04%.Όχι μόνο η ίδια η γερμανική τράπεζα, αλλά και η γερμανική κυβέρνηση που κατέχει το 12% της Commerzbank, μάλλον αιφνιδιάστηκαν από αυτές τις κινήσεις. Επιφυλάξεις ή και ρητές αντιρρήσεις για μία εξαγορά της δεύτερης σε μέγεθος γερμανικής τράπεζας από τους Ιταλούς έχουν εκφράσει ο νυν καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (CDU), o πρώην καγκελάριος Όλαφ Σολτς από το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPD), ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, αλλά και ο «φιλελεύθερος» προκάτοχός του Κρίστιαν Λίντνερ. Παρά ταύτα η UniCreditΤην περασμένη Πέμπτη ο Αντρέα Ορσέλ «πήρε πάνω του» το ζήτημα της εξαγοράς και εμφανίστηκε στο ετήσιο τραπεζικό φόρουμ της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt, στη Φρανκφούρτη, απαντώντας αναλυτικά στους επικριτές του. Στο ερώτημα γιατί η UniCredit έχει αυξήσει το μερίδιό της από 9,5% στο 26% παρότι η γερμανική κυβέρνηση, ως δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας, εκφράζει αντιρρήσεις, ο Ορσέλ απάντησε: «Διότι προηγουμένως μας είχε δοθεί το 5% της τράπεζας, αλλιώς δεν θα είμαστε εδώ σήμερα…»Αναμένεται πρόταση εξαγοράς;Έκτοτε ο γερμανικός οικονομικός τύπος σημειώνει ότι ο Αντρέα Ορσέλ μπορεί να θεωρείται ένας uomo di fascino, ένας τζέντλεμαν σε ελεύθερη μετάφραση, αλλά μπορεί επίσης να γίνει πολύ ξεκάθαρος αν χρειαστεί… Στο ίδιο φόρουμ ο επικεφαλής της UniCredit τόνισε ότι ως το τέλος της χρονιάς ο ιταλικός όμιλος θα επιδιώξει να αποκτήσει το 30% της Commerzbank. Πρόκειται για μία σαφή εξαγγελία εξαγοράς, καθώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν η συμμετοχή ξεπεράσει το 30%, η UniCredit θα πρέπει να καταθέσει συγκεκριμένη προσφορά εξαγοράς προς τους μετόχους.Απαντώντας στις ανησυχίες για περικοπές ή απολύσεις στην Commerzbank σε περίπτωση εξαγοράς από την UniCredit, ο Αντρέα Ορσέλ υποστηρίζει ότι στα επόμενα πέντε χρόνια οι περικοπές θα είναι πολύ πιο οδυνηρές σε περίπτωση μη εξαγοράς. Προειδοποιεί μάλιστα ότι αν οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν καταφέρουν να συνεργαστούν για τη δημιουργία ισχυρών πιστωτικών ιδρυμάτων με διεθνή εμβέλεια, θα γίνουν εύκολη λεία για τις αμερικανικές τράπεζες στον διεθνή ανταγωνισμό. Ωσάν να ήθελε να επιβεβαιώσει τον Αντρέα Ορσέλ, η αμερικανική Morgan Stanley ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι διπλασιάζει το δικό της μερίδιο στην Commerzbank, φτάνοντας το 5,19%...

