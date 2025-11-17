Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, έχει επενδύσει στην νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Project Prometheus και θα γίνει συν-διευθύνων σύμβουλος της, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times τη Δευτέρα.
Πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα δήλωσαν στην εφημερίδα ότι η εταιρεία έχει προσελκύσει μέχρι στιγμής 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είναι σαφές πότε ιδρύθηκε η Project Prometheus ή πού εδρεύει.
Mεταξύ άλλων σκοπεύει να αναπτύξει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη μηχανική και την κατασκευή υπολογιστών, αεροσκαφών και οχημάτων.
Οι ανώνυμες πηγές πρόσθεσαν ότι η εταιρεία έχει σχεδόν 100 υπαλλήλους, «συμπεριλαμβανομένων ερευνητών που έχουν προσληφθεί από κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI, η DeepMind και η Meta».
Ο Μπέζος θα μοιραστεί τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου με τον Βικ Μπατζάτζ, ο οποίος προηγουμένως εργάστηκε για την X Development, μία από τις μονάδες έρευνας και ανάπτυξης της Google.
