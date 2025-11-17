Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε ποια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης επενδύει ο Μπέζος - Έχει προσελκύσει κεφάλαια 6,2 δισ.

Mεταξύ άλλων σκοπεύει να αναπτύξει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη μηχανική και την κατασκευή υπολογιστών, αεροσκαφών και οχημάτων

Τζεφ Μπέζος

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, έχει επενδύσει στην νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Project Prometheus και θα γίνει συν-διευθύνων σύμβουλος της, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times τη Δευτέρα. 

Πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα δήλωσαν στην εφημερίδα ότι η εταιρεία έχει προσελκύσει μέχρι στιγμής 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είναι σαφές πότε ιδρύθηκε η Project Prometheus ή πού εδρεύει. 

Mεταξύ άλλων σκοπεύει να αναπτύξει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη μηχανική και την κατασκευή υπολογιστών, αεροσκαφών και οχημάτων. 

Οι ανώνυμες πηγές πρόσθεσαν ότι η εταιρεία έχει σχεδόν 100 υπαλλήλους, «συμπεριλαμβανομένων ερευνητών που έχουν προσληφθεί από κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI, η DeepMind και η Meta». 

Ο Μπέζος θα μοιραστεί τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου με τον Βικ Μπατζάτζ, ο οποίος προηγουμένως εργάστηκε για την X Development, μία από τις μονάδες έρευνας και ανάπτυξης της Google.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζεφ Μπέζος τεχνητή νοημοσύνη Amazon
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
129 0 Bookmark