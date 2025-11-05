MIG: Καθαρό κέρδος 2,6 εκατ. ευρώ από την πώληση του Poslovni Center

Η MIG ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση του ακινήτου Poslovni Center στο εμπορικό κέντρο του Βελιγραδίου από τη θυγατρική «ROBNE KUĆE BEOGRAD DOO» (RKB) αντί τιμήματος 21 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης προκαταβολής 2,1 εκατ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψιν την εύλογη αξία του ακινήτου και τα έξοδα της συναλλαγής, από την ολοκλήρωση της πώλησης προέκυψε καθαρό κέρδος 2,6 εκατ. ευρώ περίπου, τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας. Από το καθαρό τίμημα της συναλλαγής το ποσό των 15 εκατ. ευρώ αποπλήρωσε τραπεζικό δανεισμό της RKB, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 5,7 εκατ. ευρώ μείωσε την υφιστάμενη απαίτηση που διατηρεί η MIG έναντι της RKB.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της MIG:

