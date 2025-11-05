Ο Όμιλος Aktor επιβεβαίωσε μέσω σημερινής ανακοίνωσης ότι συστάθηκε η εταιρεία «ATLANTIC – SEE TRADE LNG A.E.» («Νέα Εταιρεία») με μετόχους την 100% θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «Aktor Energy Μονοπρόσωπη A.E» κατά ποσοστό 60% και της ΔΕΠΑ κατά ποσοστό 40%, με σκοπό την αγορά και εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα για την περαιτέρω πώληση και εμπορία του εκτός Ελλάδας.

«Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και επίτευξης των σκοπών της Νέας Εταιρείας, ήδη εξετάζονται επιλογές και αναζητούνται κατάλληλες επιχειρηματικές ευκαιρίες συνεργασίας που συνάδουν με τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό και την επίτευξη των σκοπών της», σημειώνει η Aktor, ωστόσο προσθέτει ότι «ουδεμία οριστική συμφωνία επιχειρηματικής συνεργασίας της Νέας Εταιρείας με τρίτα μέρη υφίσταται έως σήμερα».

Νωρίτερα, ρεπορτάζ της Καθημερινής ανέφερε ότι ΔΕΠΑ και Aktor συμμαχούν για να πουλάνε φυσικό αέριο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε η εφημερίδα, οι δύο όμιλοι που συμμετέχουν από κοινού στη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη Λάρισα, προχώρησαν χθες στη σύσταση κοινής εταιρείας με την επωνυμία Atlantic - See LNG trade και έδρα την Παιανία, με σκοπό την αγορά και εισαγωγή LNG στην Ελλάδα για πώληση και εμπορία αποκλειστικά εκτός Ελλάδας. Όπως τονίζει ακόμη η Καθημερινή, το κοινοπρακτικό σχήμα των δύο εταιρειών, πολύ σύντομα θα αποκτήσει και τρίτο υπερατλαντικό μέτοχο. Πληροφορίες της εφημερίδας κάνουν λόγο για είσοδο σε ποσοστό που θα εξαγοράσει από την Aktor, της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των ΗΠΑ, Development Finance Corporation (DFC), εκπρόσωποι της οποίας θα παρευρεθούν στη σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) που διεξάγεται στην Αθήνα το επόμενο διήμερο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Aktor:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και το διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Ομιλος Aktor»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν στον ηλεκτρονικό Τύπο και σχετίζονται με τη συνεργασία του Ομίλου Aktor και της ΔΕΠΑ Α.Ε., η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι συστάθηκε η εταιρεία «ATLANTIC – SEE TRADE LNG A.E.» («Νέα Εταιρεία») με μετόχους την 100% θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «Aktor Energy Μονοπρόσωπη A.E» κατά ποσοστό 60% και της ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά ποσοστό 40%, με σκοπό την αγορά και εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα για την περαιτέρω πώληση και εμπορία του εκτός Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και επίτευξης των σκοπών της Νέας Εταιρείας, ήδη εξετάζονται επιλογές και αναζητούνται κατάλληλες επιχειρηματικές ευκαιρίες συνεργασίας που συνάδουν με τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό και την επίτευξη των σκοπών της. Ωστόσο η Εταιρεία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ουδεμία οριστική συμφωνία επιχειρηματικής συνεργασίας της Νέας Εταιρείας με τρίτα μέρη υφίσταται έως σήμερα.

Οποτεδήποτε υπάρχουν επιχειρηματικές εξελίξεις που χρήζουν γνωστοποίησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία προβαίνει σε αυτές συμμορφούμενη πάντα με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

