MIG: Έσοδα ύψους 2,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 - Ζημιά ύψους 331 χιλ. ευρώ

Έσοδα ύψους 2,1 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος MIG το πρώτο τρίμηνο του 2025, εμφανίζοντας θετικά EBITDA και ζημιές ύψους 331 χι. ευρώ. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η θυγατρική RKB συνέχισε για ένα ακόμη τρίμηνο τη βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων παρά το ασταθές πολιτικό περιβάλλον που επικράτησε στη Σερβία την περίοδο αυτή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

- Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 2.124 χιλ. το α΄ τρίμηνο 2025 έναντι € 2.085 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αυξημένες κατά 1,9%.

- Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε σε € 1.239 χιλ. το α΄ τρίμηνο 2025 έναντι € 1.170 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 5,9%.

- Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € 234 χιλ. έναντι € 240 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

- Κέρδη € 157 χιλ. από την διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας έναντι € 488 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

- Οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 331 χιλ. έναντι € 155 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

- Ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού στην Εταιρεία € 10,4 εκατ.

- Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής € 128,2 εκ. ήτοι € 4,08 ανά μετοχή.

- Η θυγατρική RKB συνέχισε για ένα ακόμη τρίμηνο την βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων παρά το ασταθές πολιτικό περιβάλλον που επικράτησε στην Σερβία την περίοδο αυτή. Συγκεκριμένα το α’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 1,2%, αύξηση μεικτού κέρδους 5%, βελτίωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες και βελτίωση του EBITDA κατά 0,8%. Τα κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε € 213 χιλ. έναντι € 48 χιλ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Ο καθαρός δανεισμός της RKB ανήλθε σε € 83,5 εκ. στο τέλος του α’ τριμήνου 2025, έναντι € 83,6 εκ. κατά την 31.12.2024.

