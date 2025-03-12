Metlen: Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά VIΙI» 16-18 Μαρτίου 2025, στην Αθήνα

Για 8η χρονιά ο Κύκλος Ιδεών διοργανώνει, σε συνεργασία με το Delphi Economic Forum, το ετήσιο συνέδριό του που εντάσσεται στη σειρά συνεδρίων με τον τίτλο «Η Ελλάδα Μετά».

Το συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά VIΙI» θα διεξαχθεί 16-18 Μαρτίου 2025, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», με γενικό θέμα: Η Ευρώπη, η Ελλάδα και ο καταιγισμός των νέων προκλήσεων. Αναζητώντας πλαίσιο αναφοράς.

Για το πρόγραμμα (υπό διαμόρφωση), παρακαλούμε δείτε εδώ:

Είσοδος ελεύθερη

Για εγγραφές, συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ (προαιρετικά):

https://e-talk.gr/ellada-meta-viii/

*Το συνέδριο μεταδίδεται ζωντανά μέσω YouTube

Θεματικές ενότητες

Εισαγωγή: Έρευνα της Metron Analysis

Κύκλος Ι: Ο καταιγισμός των εξελίξεων

Κύκλος IΙ: Ελληνική οικονομία και Διεθνείς προκλήσεις

Κύκλος IΙI: Μπορεί να συναφθεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο; - Παλιές και νέες ανισότητες, τα όρια αντοχής της μεσαίας τάξης

Κύκλος IV: Από τη μεταρρυθμιστική αμηχανία στη θεσμική καινοτομία

Κύκλος V: Γεωπολιτική και Οικονομία: Νέες προκλήσεις για την ΕΕ και την Ελλάδα

Κύκλος VΙ: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τα νέα διεθνή συμφραζόμενα

Κύκλος VΙI: Τα όρια του «συστημικού» και η προστασία της φιλελεύθερης δημοκρατίας

Καταληκτική συζήτηση: Αναζητώντας πλαίσιο αναφοράς





