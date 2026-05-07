Μetlen: Στα 2,05 δισ. ευρώ τα έσοδα α' τριμήνου - Αύξηση 37%

Στα 2,05 δισ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα α' τριμήνου της Metlen -αύξηση 37%- γεγονός που αντανακλά τη σταθερή δυναμική της στους Κλάδους Ενέργειας, Μετάλλων και Υποδομών σε συνδυασμό με τη σταθερή υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού της προγράμματος. Τα έσοδα αν

Ο Όμιλος παραμένει σε πορεία επίτευξης των μεσοπρόθεσμων στόχων, όπως παρουσιάστηκαν στο Capital Markets Day στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2025.

Τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς για το α' τρίμηνο:

Έσοδα +37% σε ετήσια βάση στα €2,05 δισ.

Απλοποίηση του Κλάδου Ενέργειας σε δύο επιχειρηματικές γραμμές

Αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της πρώην MPP και ενσωμάτωσή τους στην πλατφόρμα M RES-ET

Αναδιοργάνωση του Κλάδου Μετάλλων στοχευμένα σε τρεις πυλώνες ανάπτυξης

Σημαντικό χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης ενέργειας ~2GW μέσω στρατηγικών συνεργασιών

Επένδυση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών 283MW στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο του Asset Rotation Model

Συμμετοχή στο έργο παραχώρησης ΒΟΑΚ

Νέα γραφεία στο Λονδίνο

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman, δήλωσε:

«Η METLEN ξεκίνησε το 2026 με ισχυρή δυναμική σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Οι σταθερές επενδύσεις μας στην ενεργειακή μετάβαση, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την άμυνα, σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, τοποθετούν την Εταιρεία σε ισχυρή θέση, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμη ανάπτυξη».

Στρατηγικός Μετασχηματισμός σε πλήρη εξέλιξη στο Α’ τρίμηνο

Απλοποίηση του Κλάδου Ενέργειας

Η METLEN αναδιοργάνωσε τις πέντε επιμέρους ενεργειακές δραστηριότητες σε δύο ολοκληρωμένες πλατφόρμες το 2025:

1.Fully Integrated Utility: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθεια λιανικής, προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου

2. Renewables, Storage & Energy Transition Platform (M RESET): χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, asset rotation, ανάπτυξη αποθήκευσης, δίκτυα και data centers.

Η νέα αυτή δομή αναμένεται να ενισχύσει την ταχύτητα υλοποίησης, τον συντονισμό των εμπορικών λειτουργιών και την αποδοτικότητα κεφαλαίου.

Ολοκλήρωση Αναδιάρθρωσης MPP

Η MPP αναδιαρθρώθηκε πλήρως, με ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της στην πλατφόρμα M RESET, δημιουργώντας μια νέα δομή εστιασμένη σε επιλεκτικές διεθνείς ευκαιρίες και πειθαρχημένη εκτέλεση.

Επανατοποθέτηση της Μεταλλουργίας για Ανάπτυξη

Η METLEN αναδιοργάνωσε, επίσης, τον Κλάδο Μετάλλων σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες, επανατοποθετώντας τον σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πλατφόρμα στρατηγικών υλικών και βιομηχανικών τεχνολογιών:

1. Vertical Aluminium Value Chain

2. Κρίσιμες Πρώτες Ύλες & Κυκλικά Μέταλλα

3. M Technologies (άμυνα και βιομηχανικές εφαρμογές)

Outlook

Το Α’ τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της METLEN στο πλαίσιο του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού της μοντέλου, με όλους τους Κλάδους να

συμβάλλουν στην ανάπτυξη.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και συνεχιζόμενων συγκρούσεων, που επηρεάζουν τις αγορές ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη ζήτηση στη άμυνα.

Παράλληλα, οι συνθήκες αυτές αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία του συνεργατικού (synergistic) επιχειρηματικού μοντέλου της METLEN, ενισχυμένου περαιτέρω από τις δραστηριότητές της στην ενεργειακή ασφάλεια, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τις αμυντικές λύσεις.

Για το 2026, η Διοίκηση παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη, με τις προοπτικές να στηρίζονται από το ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων, την αυξανόμενη ζήτηση και τις τιμές στους βασικούς τομείς, καθώς και από τη συνεχιζόμενη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 21 Μαΐου 2026, σύμφωνα με τη διαχρονική πρακτική της Εταιρείας.



Πηγή: skai.gr

