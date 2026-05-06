Το Stelios Philanthropic Foundation και ο Ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands – www.easygroup.com.gr), ανακοινώνουν την έναρξη των Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026, τα οποία επιστρέφουν για 17η χρονιά, επιβραβεύοντας νέους επιχειρηματίες που δημιουργούν καινοτόμες και δυναμικές επιχειρήσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία.

Ο θεσμός, που εδώ και περισσότερα από 16 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική startup κοινότητα, εξελίσσεται διαρκώς, αντανακλώντας την ωρίμανση του οικοσυστήματος καινοτομίας και τη δυναμική της νέας γενιάς επιχειρηματιών.

Σταθερή στήριξη με ουσιαστικό αντίκτυπο

Και για το 2026, τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο ύψους 300.000€, με τον πρώτο νικητή να λαμβάνει 150.000€, τον δεύτερο 100.000 € και τον τρίτο 50.000€, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έως 34 ετών (γεννημένοι το 1992 ή μετά), να έχουν ιδρύσει εταιρεία στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια (εγγεγραμμένη το 2021 ή μετά), με ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών 100.000 €, να απασχολούν τουλάχιστον 3 εργαζομένους, ενώ επιλέξιμες είναι μόνο οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ), εξαιρουμένων των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ και των ατομικών επιχειρήσεων) και να κατέχουν πάνω από το 50% της εταιρείας τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αιτούντες προηγούμενων ετών, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, ενώ εξαιρούνται προηγούμενοι νικητές. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία τους είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και φορολογείται στη χώρα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 30 Απριλίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 6 Ιουλίου 2026, ενώ η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 στο Stelios Foundation Conference Hall στην Πλάκα, παρουσία εκπροσώπων της επιχειρηματικής και θεσμικής κοινότητας.

Θεσμική υποστήριξη και ενίσχυση της εμβέλειας

Για το 2026, τα Βραβεία τελούν με τη θεσμική υποστήριξη του Elevate Greece, του εθνικού μηχανισμού καταγραφής και υποστήριξης των ελληνικών startups. Η ενίσχυση αυτή έρχεται ως συνέχεια της περσινής διάκρισης εταιρειών που ανήκουν στο Elevate Greece και συμβάλλει στη διεύρυνση της ενημέρωσης και της συμμετοχής της startup κοινότητας, καθώς και στην υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η παρουσία του Elevate Greece ενισχύει περαιτέρω τον θεσμικό χαρακτήρα των βραβείων, αναδεικνύοντας τη σημασία της στήριξης της επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε: «Τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας συνεχίζουν να αναδεικνύουν εξαιρετικούς νέους επιχειρηματίες που δημιουργούν πραγματική αξία και θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε κάθε χρόνο το επίπεδο των συμμετοχών να ανεβαίνει, αντανακλώντας την πρόοδο της ελληνικής startup σκηνής».

16+ χρόνια προσφοράς στην ελληνική επιχειρηματικότητα

Από το 2008 έως σήμερα, το Stelios Philanthropic Foundation έχει προσφέρει πάνω από 2.000.000€ για τη στήριξη νέων επιχειρήσεων, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τα Βραβεία έχουν αποτελέσει εφαλτήριο για δεκάδες επιτυχημένες επιχειρήσεις που διακρίνονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως οι Ferryhopper, Cinobo, Ancient Greek Sandals, Enaleia, Vendora, Sun of a Beach και άλλες.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται online την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: https://steliosfoundation.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής και να υποβάλουν την αίτησή τους εντός της προθεσμίας, από 30 Απριλίου έως 6 Ιουλίου 2026, διεκδικώντας μια σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης και αναγνώρισης.

Πηγή: skai.gr

