Γιατί χρεοκόπησε η Spirit Airlines; Οι οικονομολόγοι έχουν έναν όρο γι’ αυτό

Κανείς δεν αγαπούσε πραγματικά τη Spirit Airlines. Ήταν το αντικείμενο ατελείωτων αστείων. Η αεροπορική που σε χρέωνε για να εκτυπώσεις την κάρτα επιβίβασης, η καμπίνα που έμοιαζε πρόχειρα συναρμολογημένη, κάνοντας ένα ποτήρι νερό να μοιάζει με πολυτελή παροχή. Ωστόσο, παρά όλα τα ελαττώματά της, έπαιξε σημαντικό ρόλο στον κλάδο. Το κλείσιμό της αναδεικνύει μια βασική οικονομική αλήθεια: η δυναμική εξαρτάται από το να αφήνονται οι αγορές να λειτουργούν.

Της Julia R. Cartwright, ανώτερης ερευνήτριας στο Δίκαιο και την Οικονομία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας

Το επαναστατικό επιχειρηματικό μοντέλο της Spirit βασίστηκε στην επιθετική «αποσύνδεση» υπηρεσιών, μια πρακτική που οι οικονομολόγοι αποκαλούν διάκριση τιμών. Αντί να ενσωματώνει τα κόστη σε ένα ενιαίο εισιτήριο, η εταιρεία χρέωνε ξεχωριστά για τα πάντα, από την επιλογή θέσης έως τις χειραποσκευές. Ενοχλητικό; Αναμφίβολα. Αποτελεσματικό; Αναμφισβήτητα.

Αφαιρώντας τα πάντα από την τιμή βάσης, η Spirit υποτιμούσε συστηματικά τους παραδοσιακούς αερομεταφορείς, προσφέροντας κατά καιρούς τιμές 30% έως 50% χαμηλότερες σε συγκρίσιμες διαδρομές και αναγκάζοντας τους ανταγωνιστές να ακολουθήσουν. Αυτό ήταν το «φαινόμενο Spirit». Η εταιρεία ανάγκασε τους καθιερωμένους παίκτες να εισαγάγουν κατηγορίες "basic economy" και να αναδιαρθρώσουν τις προσφορές τους για να ανταγωνιστούν τους ευαίσθητους στην τιμή ταξιδιώτες. Ένας διευθυντής της Delta αποκάλεσε μάλιστα την επιλογή basic economy «ναύλο αντιστοίχισης Spirit». Όταν η Spirit αποχωρούσε από μια διαδρομή, οι τιμές αυξάνονταν από 5,7% έως 22%, σύμφωνα με ανάλυση της TD Cowen.

Ωστόσο, η ανατροπή δεν εγγυάται βιωσιμότητα. Η Spirit αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες για χρόνια και, μέχρι την πρώτη της αίτηση πτώχευσης τον Νοέμβριο του 2024, είχε χάσει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2020. Μια δεύτερη πτώχευση ακολούθησε τον Αύγουστο.

Υπήρξαν στιγμές όπου μια παρέμβαση ίσως άλλαζε την έκβαση. Το 2022, η JetBlue προσφέρθηκε να εξαγοράσει τη Spirit για 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια, προσφέροντας μια πιθανή σωτηρία. Όμως, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Μπάιντεν προσέφυγε κατά της συγχώνευσης και, τον Ιανουάριο του 2024, ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο συμφώνησε. Ο δικαστής έκρινε ότι η συμφωνία θα έβλαπτε τους καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα. Ειρωνικά, η αντιμονοπωλιακή ενέργεια που στόχευε στην προστασία των επιβατών χαμηλού κόστους κατέληξε να εξαλείψει πλήρως την ίδια την οικονομική αεροπορική εταιρεία. Αργότερα, η κυβέρνηση Τραμπ (Donald Trump) διερεύνησε μια διάσωση ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν. Στις 2 Μαΐου, η Spirit διέκοψε τη λειτουργία της, αφήνοντας χωρίς δουλειά περίπου 17.000 εργαζόμενους.

Είναι δελεαστικό να θεωρηθεί η κατάρρευση της Spirit ως αποτυχία που απαιτεί διόρθωση. Στην πραγματικότητα, αποτελεί ένδειξη ενός συστήματος που λειτουργεί όπως πρέπει. Το γεγονός αντανακλά αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «δημιουργική καταστροφή», ένα φαινόμενο κεντρικό στο έργο των Philippe Aghion και Peter Howitt, των οποίων η έρευνα τιμήθηκε με το Νόμπελ Οικονομίας το 2025. Η βασική τους ιδέα είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από έναν συνεχή κύκλο καινοτομίας, μετάβασης και ανακατανομής. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ελεύθερες να πετυχαίνουν και να αποτυγχάνουν. Οι ζημίες δείχνουν κακή κατανομή πόρων. Τα κέρδη δείχνουν αποδοτική χρήση. Όταν οι κυβερνήσεις εμποδίζουν την αποτυχία, θολώνουν αυτά τα σήματα, παγιδεύοντας κεφάλαιο και εργασία σε λιγότερο παραγωγικές χρήσεις και επιβραδύνοντας την ανάπτυξη που στηρίζει την άνοδο του βιοτικού επιπέδου.

Η ιστορία το αποδεικνύει. Όταν εμφανίστηκε το αυτοκίνητο, κατέστρεψε περίπου 623.000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία αμαξών. Προς τιμήν της, η κυβέρνηση δεν προσπάθησε να προστατεύσει τους κατασκευαστές αμαξών. Επέτρεψε σε μια νέα τεχνολογία να μεταμορφώσει τις μεταφορές. Οι εργαζόμενοι στράφηκαν προς το προϊόν που ζητούσαν οι καταναλωτές και η αυτοκινητοβιομηχανία δημιούργησε σχεδόν 7 εκατομμύρια καθαρές νέες θέσεις εργασίας έως το 1950. Αν η κυβέρνηση είχε διασώσει τη βιομηχανία αμαξών, η χώρα θα σπαταλούσε την ευρηματικότητά της προστατεύοντας το παρελθόν αντί να χτίζει το μέλλον.

Η ίδια δυναμική ισχύει και σήμερα. Αν η Ουάσινγκτον είχε διασώσει τη Spirit, οι φορολογούμενοι θα επιβαρύνονταν για τη στήριξη μιας αποτυχημένης εταιρείας. Αντί αυτού, άλλες αεροπορικές προσλαμβάνουν πλέον τους εργαζομένους της. Οι Frontier, Avelo και Allegiant έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν τους επιβάτες που επηρεάστηκαν, ενώ η JetBlue προσφέρει «ναύλους διάσωσης» 99 δολαρίων σε πελάτες της Spirit. Η basic economy, η διαρκής κληρονομιά της Spirit στην αμερικανική αεροπορία, αποτελεί πλέον μόνιμο χαρακτηριστικό όλων των μεγάλων εταιρειών.

Η παρέμβαση για τη διατήρηση μιας αποτυχημένης επιχείρησης ή κλάδου συνεπάγεται καλά τεκμηριωμένα κόστη. Η ομοσπονδιακή πολιτική προστατεύει για δεκαετίες τη βιομηχανία ζάχαρης, διατηρώντας περίπου 2.600 θέσεις εργασίας με κόστος 826.000 δολάρια ανά θέση ετησίως. Οι δασμοί στον χάλυβα κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δημιούργησαν περίπου 1.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο, ενώ κατέστρεψαν περισσότερες από 75.000 σε εξαρτώμενες βιομηχανίες.

Ακόμη και οι άμεσες επιδοτήσεις έχουν μικτά αποτελέσματα. Η Trans World Airlines έλαβε πολλαπλούς γύρους κρατικής στήριξης πριν καταρρεύσει το 2001. Η Pan Am, κάποτε σύμβολο της αμερικανικής αεροπορίας, επίσης ωφελήθηκε από επιδοτήσεις, αλλά απέτυχε να προσαρμοστεί και έπαψε να λειτουργεί το 1991. Και στις δύο περιπτώσεις, η παρέμβαση απλώς καθυστέρησε την προσαρμογή χωρίς να την αποτρέψει. Τα υποκείμενα οικονομικά δεδομένα επικράτησαν τελικά.

Το έργο των Aghion και Howitt επιβεβαιώνει ότι ορισμένες μεταβάσεις είναι αναπόφευκτες και ότι η πολιτική πρέπει να επικεντρώνεται στη διευκόλυνση της προσαρμογής των εργαζομένων, όχι στη διατήρηση της δομής των κλάδων. Η εξαφάνιση της Spirit δεν είναι ένδειξη παρακμής. Είναι ένδειξη μιας υγιούς οικονομίας. Η εταιρεία μείωσε τις τιμές, ανάγκασε τους ανταγωνιστές να προσαρμοστούν και διεύρυνε τις επιλογές των καταναλωτών. Έχοντας επιτελέσει αυτόν τον ρόλο και αντιμετωπίζοντας δυσκολίες να συμβαδίσει, παραχωρεί πλέον τη θέση της στις επόμενες επιχειρήσεις και ιδέες. Αυτή η συνεχής ανανέωση, όσο άβολη κι αν είναι, αποτελεί την πηγή της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές, ιδίως σε αναδυόμενους τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η προηγμένη μεταποίηση, πρέπει να προστατεύσουν το περιβάλλον που επιτρέπει τον πειραματισμό και την αποτυχία. Η ευημερία εξαρτάται λιγότερο από τη διατήρηση συγκεκριμένων εταιρειών και περισσότερο από τη διατήρηση των συνθηκών που επιτρέπουν τη δημιουργία νέων.

Πηγή: skai.gr

