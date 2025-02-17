Σε ειδική τελετή, με παρόντες όλους τους συντελεστές του Eastern Green Link 1 (EGL1) της υποθαλάσσιας σύνδεσης μεταφοράς ενέργειας μεταξύ Σκωτίας και Αγγλίας, αλλά και εκπροσώπων της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του κομβικού αυτού έργου για την ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το έργο, κόστους 2,5 δισ. λιρών, της κοινοπραξίας SP Energy Networks και National Grid Electricity Transmission, έχει ήδη έγκριση από την Ofgem, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα μεταφέρει «πράσινη» ενέργεια σε δύο εκατ. νοικοκυριά μέσω ενός υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους 190 χιλιομέτρων, που θα συνδέει τη νοτιοανατολική Σκωτία με τη βορειοανατολική Αγγλία. Οι χερσαίες εργασίες είναι ήδη σε εξέλιξη, ενώ η υπεράκτια κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι.

Η METLEN Energy & Metals, μαζί με τη GE Vernova’s Grid Solutions, έχουν επιλεγεί για την κατασκευή και προμήθεια δύο σταθμών μετατροπής υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC), ενός σε κάθε άκρο του καλωδίου, στο Torness (Σκωτία) και στο Hawthorn Pit (Αγγλία). Οι σταθμοί αυτοί θα επιτρέψουν την αποδοτικότερη μεταφορά ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις, βελτιώνοντας τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του δικτύου. Στη συνέχεια, ειδικά πλοία θα τοποθετήσουν το καλώδιο στον βυθό κατά μήκος της διαδρομής, πριν το συνδέσουν με το δίκτυο.

Η έναρξη των εργασιών έγινε σε ειδική εκδήλωση στο Torness, παρουσία της Nicola Connelly, CEO της SP Energy Networks, του Carl Trowell, Προέδρου Στρατηγικών Υποδομών της National Grid Electricity Transmission, και του Υπουργού Στέγασης και βουλευτή του East Lothian, Paul McLennan.

Ο Υπουργός Στέγασης και βουλευτής του East Lothian, Paul McLennan, δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι σήμερα στο East Lothian, για να σηματοδοτήσουμε την έναρξη της κατασκευής αυτής της υποθαλάσσιας σύνδεσης μεταφοράς ενέργειας. Ως ένας βασικός ενεργειακός κόμβος, το East Lothian βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Σκωτία, δημιουργώντας οικονομικές ευκαιρίες τόσο για την περιοχή όσο και για τη χώρα συνολικά. Η επένδυση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών από την SP Energy Networks και τη National Grid Electricity Transmission υπογραμμίζει τη δέσμευσή τους στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη στις τοπικές κοινότητες που φιλοξενούν αυτή την κρίσιμη υποδομή. Ανυπομονώ για τη συνέχιση της συνεργασίας καθώς το έργο προχωρά και είμαι πρόθυμος να εργαστώ και με τις δύο εταιρείες για την ενίσχυση των τοπικών ευκαιριών απασχόλησης, διασφαλίζοντας ότι η επένδυση θα αποφέρει πραγματικά οφέλη στις κοινότητες του East Lothian.»

Η συμβολή της METLEN στο έργο είναι στρατηγική, καθώς αξιοποιεί την εξειδίκευσή της στην ανάπτυξη υποδομών και διαχείριση ενέργειας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Ο Κώστας Χωρινός, Εκτελεστικός Διευθυντής M Power Projects της METLEN, δήλωσε: «Η έναρξη των εργασιών αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο και σηματοδοτεί την αρχή του ταξιδιού της METLEN για την υλοποίηση του EGL 1. Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε σε ένα έργο τεράστιας σημασίας που θα αποφέρει εθνικά οφέλη. Παράλληλα, θέλουμε και οι τοπικές κοινότητες να νιώσουν τα οφέλη του έργου και ως εκ τούτου θα επενδύσουμε στην τοπική εφοδιαστική αλυσίδα, και θα δημιουργήσουμε δεκάδες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της περιοχής.»

Η Nicola Connelly, CEO της SP Energy Networks, πρόσθεσε: «Η ηλεκτρική ενέργεια στηρίζει κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής και με τη ζήτηση να διπλασιάζεται, χρειαζόμαστε ένα δίκτυο που να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες. Το Eastern Green Link 1 θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου ηλεκτρικού δικτύου για το μέλλον. Παράλληλα, θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα τονώσει την εφοδιαστική αλυσίδα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ θα παρέχει άμεσα οφέλη και στις τοπικές κοινότητες που φιλοξενούν αυτή την κρίσιμη υποδομή. Μαζί με τους συνεργάτες μας στη National Grid Electricity Transmission, θα στηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες με έργα που έχουν σημασία για αυτές και θα προσφέρουμε μακροπρόθεσμη κοινωνική αξία και άμεσα οφέλη για τα επόμενα χρόνια.»

Από την πλευρά του, ο Carl Trowell, Πρόεδρος Στρατηγικών Υποδομών της National Grid Electricity Transmission, σημείωσε: «Τα ηλεκτρικά έργα που παραδίδουμε από τώρα μέχρι το 2030 και μετά, τόσο στη Σκωτία όσο και στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι τεράστιας κλίμακας. Θα ανταποκριθούν στη μελλοντική ενεργειακή ζήτηση, θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και θα συμβάλουν στην παροχή καθαρότερης ενέργειας, βοηθώντας παράλληλα στη μείωση των λογαριασμών των καταναλωτών. Με έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και τη συνεργασία με τις κοινότητες, το έργο αυτό θα αναδείξει τη δύναμη των μεγάλων υποδομών στη δημιουργία θετικών και διαρκών αλλαγών.»

Η Μαργαρίτα Αρίφ, Senior Director Grid & Digital Solutions, και ο Κωνσταντίνος Ζάχος, Director Grid International, ήταν επίσης παρόντες και επανέλαβαν τη δέσμευση της METLEN να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της για την αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στα Δίκτυα και τις Διασυνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η στρατηγική εστίαση της METLEN στην ανάπτυξη δικτύων είναι κρίσιμη για την επιτυχή ενεργειακή μετάβαση και αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας των δικτύων για μεταφορά ενέργειας, αυξάνεται η σταθερότητα, και τα συστήματα μεταφοράς γίνονται πιο ανθεκτικά. Οι υποθαλάσσιες συνδέσεις, ιδίως στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη βελτίωση της σταθερότητας του δικτύου και στην προώθηση διεθνών συνεργασιών, για ένα πιο βιώσιμο και διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα.

