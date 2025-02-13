Σε στρατηγική αναδιάρθρωση προχωρά ο Όμιλος Sunlight

Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia, ανακοίνωσε ότι προχωρά σε στρατηγική αναπροσαρμογή και εσωτερική αναδιάρθρωση με στόχο να εστιάσει στις βασικές της προτεραιότητες και να επιταχύνει την ανάπτυξή της στην ταχέως εξελισσόμενη αγορά αποθήκευσης ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η Sunlight Group ανακοίνωσε ότι, μέσω των θυγατρικών της Triathlon Group, αποεπενδύει το πλειοψηφικό της μερίδιο (47,88%) στην Voltabox AG («VBX»). Επιπλέον, ως μέρος αυτής της στρατηγικής αναπροσαρμογής, περιλαμβάνεται η πώληση του 99% της EKM Elektronik GmbH, καθώς και η πώληση της IBR Solutions GmbH.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω συναλλαγών, ο Όμιλος Sunlight, μέσω της εξ ολοκλήρου έμμεσης θυγατρικής του, Triathlon Batterien GmbH, στοχεύει να αποκτήσει από την VBX την VoltaMobil, έναν πάροχο λύσεων μπαταριών υψηλής τάσης για εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως οι κατασκευές, η γεωργία, τα λεωφορεία και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ομάδα της VoltaMobil, με εξειδίκευση στη διαχείριση έργων, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, θα διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση, επιτρέποντας στη Sunlight Group να βελτιστοποιήσει το χαρτοφυλάκιό της σε βασικούς τομείς ανάπτυξης.

Μέσω αυτής της αλυσίδας συναλλαγών, ο Όμιλος Olympia αποκτά άμεσα και έμμεσα μέσω της θυγατρικής του, Sunlight Group, τον έλεγχο ενός επιπλέον 12% της Sunlight, ποσοστό το οποίο κατείχε προηγουμένως η Geraer Batterie Dienst GmbH (GBD). Η GBD θα παραμείνει μέτοχος του Ομίλου Sunlight με ποσοστό 2%, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Οι συναλλαγές υπόκεινται σε συνήθεις όρους και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2025.

Ο Λάμπρος Μπίσαλας, διευθύνων σύμβουλος της Sunlight Group υπογράμμισε: «Ο Όμιλος Sunlight έχει δεσμευτεί στην προώθηση της καινοτομίας και στην παροχή προστιθέμενης αξίας στους πελάτες. Η στρατηγική αναδιάρθρωση και οι σημαντικές αποπεπενδύσεις μας επιτρέπουν να εστιάσουμε την προσοχή μας στις βασικές μας προτεραιότητες, δημιουργώντας νέες προοπτικές μέσω ενισχυμένης διοικητικής καθοδήγησης, παροχής κινήτρων και επενδυτικής στρατηγικής για την καλύτερη διαχείριση των πόρων μας σε νέες επενδύσεις και ευκαιρίες στην αγορά. Κινήσεις που μας οδηγούν σε μακροπρόθεσμη επιτυχία, επιτρέποντάς μας να προσφέρουμε αξία στους μετόχους, τους εργαζομένους και τους πελάτες μας».

