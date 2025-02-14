Η Blue Origin του Μπέζος σχεδιάζει να απολύσει το 10% του προσωπικού της

Η διαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος σχεδιάζει να απολύσει το 10% του εργατικού δυναμικού της σε μια προσπάθεια να αναδιοργανωθεί ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί καλύτερα τη SpaceX του Ίλον Μασκ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντέιβ Λιμπ, σε ηλεκτρονικό μήνυμά του προς τους υπαλλήλους της εταιρείας, ενημέρωσε ότι καταργούνται ορισμένες θέσεις εργασίας στα τμήματα μηχανικής και έρευνας, καθώς και μεσαίων στελεχών διοίκησης.

Ο Λιμπ σημείωσε ότι η απόφαση σχετίζεται και την ευρύτερη προσπάθεια της εταιρείας να βελτιώσει την παραγωγικότητά της και να πραγματοποιεί τακτικές εκτοξεύσεις πυραύλων, όπως ο New Glenn, ο οποίος ολοκλήρωσε το παρθενικό ταξίδι του σε τροχιά τον προηγούμενο μήνα.

«Αναπτυχθήκαμε και προχωρήσαμε σε πολλές προσλήψεις ταχύτατα τα τελευταία χρόνια, και μαζί με αυτήν την ανάπτυξη αυξήθηκε η γραφειοκρατία και περιορίστηκε η εστίαση που χρειαζόμαστε», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Blue Origin στο ηλεκτρονικό μήνυμά του που περιήλθε στα χέρια της The Washington Post.

Η Blue Origin αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι διαθέτει περισσότερους από 10.000 υπαλλήλους, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένο αριθμό.

Ο Λιμπ, ο οποίος ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος στα τέλη του 2023 και προηγουμένως είχε διατελέσει σε διάφορες θέσεις στην Amazon και την Apple, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης της εταιρείας προκειμένου να κλιμακώσει τις δραστηριότητές της και να ανταγωνιστεί τη SpaceX, που επί του παρόντος κυριαρχεί στον τομέα της διαστημικής βιομηχανίας.

Ο επαναχρησιμοποιούμενος πύραυλος Falcon 9 της SpaceX χρησιμοποιείται σε εκατοντάδες εκτοξεύσεις τα τελευταία χρόνια για να υποστηρίξει την υπηρεσία διαδικτύου Starlink της εταιρείας και άλλες εμπορικές αποστολές.

Η Blue Origin θέλει οι πύραυλοί της New Glenn και οι μικρότεροι New Shepard να εκτοξεύονται επίσης πιο τακτικά, αλλά ο Λιμπ είπε ότι η δομή προσλήψεων της εταιρείας πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική και πιο εστιασμένη. Η Blue Origin θα συνεχίσει να προσλαμβάνει υπαλλήλους μετά τις απολύσεις, πρόσθεσε.

«Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε, να εφευρίσκουμε και να κάνουμε εκατοντάδες προσλήψεις σε τομείς που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας», έγραψε ο Λιμπ στο ηλεκτρονικό σημείωμά του προς το εργατικό δυναμικό της Blue Origin.



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.