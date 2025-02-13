Η Κομισιόν ενέκρινε τη χορήγηση ενίσχυσης 111,7 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τη Motor Oil Hellas για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου

Με απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μέτρο κρατικής ενίσχυσης ύψους 111,7 εκατ. ευρώ, προς τη Motor Oil Hellas, βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Το έργο αυτό εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η εν λόγω ενίσχυση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του φιλόδοξου έργου της Motor Oil «Πράσινο Υδρογόνο» που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση στο Διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρόλυσης, με μέγιστη δυναμικότητα 7200 χιλ. τόνους υδρογόνου ανά έτος (από τους ήδη 4500 χιλ. τόνους, μέσω του ευρωπαϊκού έργου EPHYRA) το οποίο θα τροφοδοτείται με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και των σχετικών απαιτούμενων περιφερειακών υποδομών.

«Με τη χρηματοδότηση αυτή, τίθενται, πλέον, στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη αλυσίδας υδρογόνου στη χώρα, συμβάλλοντας συγχρόνως στην υλοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια ακόμη απτή απόδειξη της δέσμευσης και της πρωτοπορίας του Ομίλου για καινοτομία, ενεργειακή μετάβαση και βιώσιμη ανάπτυξη», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Ο αναπτυξιακός στόχος του Ομίλου Motor Oil για την παραγωγή νέων και εναλλακτικών καυσίμων, ο οποίος συνδέεται με βασικό πυλώνα της στρατηγικής του, επεκτείνεται και εξελίσσεται με σταθερά και αποδοτικά βήματα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

