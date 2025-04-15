Δύο νέα φωτοβολταϊκά έργα της METLEN στην Ιταλία, συνδέθηκαν με το δίκτυο υψηλής τάσης και πλέον βρίσκονται σε λειτουργία. Πρόκειται για τα φωτοβολταϊκά πάρκα Carcarello και Tarquinia στο Lazio συνολικής ισχύος 51 μεγαβάτ.

Η ανάπτυξη των δύο φωτοβολταϊκών έργων περιλάμβανε την κατασκευή της πρώτης υποδομής μέσης/υψηλής τάσης στην περιοχή, με τα δύο πάρκα να συνδέονται απρόσκοπτα στο εθνικό δίκτυο υψηλής τάσης των 150 kV μέσω κοινής υποσταθμικής εγκατάστασης.

Τα δύο πάρκα θα παράγουν ετησίως 89 GWh ανανεώσιμης ενέργειας, καλύπτοντας τις ανάγκες περίπου 24.700 νοικοκυριών.

«Αυτή η επιτυχία αποτελεί απόδειξη της άριστης συνεργασίας ανάμεσα στις ιταλικές και ελληνικές ομάδες μας, των οποίων η τεχνογνωσία και η αφοσίωση ωθούν τη METLEN μπροστά στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση», αναφέρει η εταιρεία. «Η Ιταλία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική της METLEN για την Ευρώπη, χάρη στο ισχυρό δυναμικό της στις ΑΠΕ, το ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και τις προηγμένες ενεργειακές υποδομές. Με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο παραπάνω από 180 έργων ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 3,7 GW σε 15 περιφέρειες της Ιταλίας, η METLEN συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες λύσεις που ενισχύουν τη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση έργων υψηλού επιπέδου σε ολόκληρη την Ιταλία, με ένα χαρτοφυλάκιο 180 έργων δυναμικότητας 3,59 GW, που θα έχει υλοποιηθεί εντός της επόμενης τετραετίας».

Πηγή: skai.gr

