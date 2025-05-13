Την υπογραφή δεκαετούς συμφωνίας πώλησης πράσινης ενέργειας (PPA - Power Purchase Agreement) με την iliad Italia, πάροχο τηλεπικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών, ανακοίνωσε η METLEN.

Η συμφωνία αφορά την πώληση ηλιακής ενέργειας από δύο φωτοβολταϊκούς σταθμούς μεγάλης κλίμακας που αναπτύσσονται από τη METLEN στην Ιταλία.

Σημειώνεται, πως η iliad Italia αποτελεί μέλος του ομίλου iliad, του πέμπτου μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ευρώπη. Οι σταθμοί έχουν συνολική ισχύ 15 MW και προβλέπεται να συνδεθούν στο δίκτυο στα τέλη του 2025. Θα παρέχουν στην iliad περίπου 20 GWh «πράσινης» ενέργειας ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στην μείωση άνω των 5.000 τόνων εκπομπών CO2 κάθε χρόνο. Η παραγόμενη ενέργεια θα διοχετεύεται στο εθνικό δίκτυο της Ιταλίας, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών της iliad στην Ιταλία και συμβάλλοντας στους στόχους βιωσιμότητας του ομίλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως αναφέρει η METLEN, αυτή η συμφωνία αποτελεί στρατηγικό ορόσημο και για τις δύο εταιρείες. Για την iliad σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση των κλιματικών δεσμεύσεων της, μέσω της απευθείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για τις δραστηριότητές της στην Ιταλία. Για τη METLEN, αυτή η συμφωνία ενισχύει τη θέση της ως καταλύτη της ενεργειακής μετάβασης στην Ιταλία, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια τεχνογνωσία της για την ανάπτυξη και υλοποίηση ανταγωνιστικών και μακροπρόθεσμων λύσεων ηλιακής ενέργειας για επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

