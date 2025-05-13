Στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο RAIDO, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και βιωσιμότητας στον τομέα της ενέργειας, συμμετέχει ο Όμιλος ΔΕΗ. Το ερευνητικό έργο, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης των ενεργειακών υποδομών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαλείπουσες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στο RAIDO συμμετέχουν περισσότεροι από 20 φορείς, από 10 ευρωπαϊκές χώρες, με συντονιστή το Ινστιτούτο Jožef Stefan της Σλοβενίας.

«Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται και η αυξανόμενη ανάγκη για βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας εντείνεται, οι έξυπνες, αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας καθίστανται απαραίτητες. Το έργο RAIDO ανταποκρίνεται σε αυτήν την πρόκληση αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας, την υποστήριξη της λειτουργικής ευελιξίας των ενεργειακών συστημάτων και τη μείωση των εκπομπών CO2», τονίζει η ΔΕΗ.

Η ανάπτυξη των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης στο πλαίσιο του έργου βασίζεται σε προηγμένες μεθοδολογίες, όπως η χρήση ψηφιακών διδύμων και μοντέλων διάχυσης για τη δημιουργία αξιόπιστων και αμερόληπτων δεδομένων κατάρτισης. Επιπλέον, αξιοποιούνται εργαλεία «πράσινης» Τεχνητής Νοημοσύνης με τεχνικές μηχανικής μάθησης, που μειώνουν την ανάγκη για μεγάλους όγκους δεδομένων, ενισχύοντας, παράλληλα, την ενεργειακή απόδοση των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο του έργου, η ΔΕΗ θα υλοποιήσει πιλοτική εφαρμογή τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης σε κατάλληλα ελεγχόμενο περιβάλλον υποδομών ενέργειας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις υφιστάμενες πλατφόρμες της. Η συμμετοχή της ΔΕΗ στο RAIDO ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση. Στόχος είναι η δοκιμή των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης σε πραγματικές συνθήκες και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους, συμβάλλοντας στην προσαρμογή τους στις ειδικές ανάγκες του ενεργειακού τομέα.

Το έργο διανύει το δεύτερο έτος υλοποίησης και ήδη έχουν δρομολογηθεί τα πρώτα σενάρια πιλοτικής εφαρμογής. Η ΔΕΗ συμμετέχει ως βασικός εταίρος πιλοτικής εφαρμογής με αντικείμενο τη δοκιμή τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης στη λειτουργία και διαχείριση των ενεργειακών υποδομών της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

