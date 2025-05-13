Σε συνέντευξη Τύπου σήμερα στη Γιοκοχάμα, η Nissan ανακοίνωσε ότι το οικονομικό έτος 2024-2025 είχε καθαρή ετήσια ζημιά 671 δισεκατομμυρίων γεν (4,1 δισεκατομμύρια ευρώ) - κυρίως λόγω του κόστους της επίπονης αναδιάρθρωσής της - και πως σχεδιάζει να κλείσει 7 από τα 17 εργοστάσια παραγωγής της μέχρι το 2027, στο πλαίσιο ενός δραστικού σχεδίου ανάκαμψης.

Αυτές οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης θα οδηγήσουν επίσης τον ιαπωνικό όμιλο να καταργήσει κατά την ίδια περίοδο 20.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή το 15% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού του, ένας αριθμός που αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με τις 9.000 απολύσεις που είχαν ανακοινωθεί αρχικά το Νοέμβριο.

Ο όμιλος δεν δημοσιοποίησε προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2025-2026, που σηματοδοτείται από αβεβαιότητα αναφορικά με τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς.

Πηγή: skai.gr

