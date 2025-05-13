Η Honda έκλεισε το τέταρτο οικονομικό της τρίμηνο με λειτουργικά κέρδη μειωμένα κατά 76%, χάνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς οι εμπορικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να πλήττουν ήδη την απόδοση της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία:

Έσοδα τριμήνου: 5,36 τρισ. γεν (περίπου $47,26 δισ.) – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών (LSEG)

Λειτουργικά κέρδη τριμήνου: 73,5 δισ. γεν – σημαντικά κάτω από τα αναμενόμενα 275,52 δισ. γεν

Όπως αναφέρει το CNBC, στο σύνολο της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 31 Μαρτίου, η Honda εμφάνισε αύξηση εσόδων κατά 6,2% στα 21,69 τρισ. γεν, όμως τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 12,2% στο 1,21 τρισ. γεν. Τα καθαρά κέρδη σημείωσαν πτώση 24,5%, διαμορφούμενα στα 835,84 δισ. γεν.

Η απογοητευτική επίδοση έρχεται σε μία περίοδο όπου οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει 25% δασμούς σε εισαγόμενα αυτοκίνητα, γεγονός που επηρεάζει ιδιαίτερα τις ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Η Honda, προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις, αποφάσισε να μεταφέρει την παραγωγή του νέου Civic hybrid από το Μεξικό στην Ιντιάνα, στις ΗΠΑ.

Παρά τη σχετική ανθεκτικότητα στην αμερικανική αγορά –όπου εξακολουθεί να κατατάσσεται στην τέταρτη θέση σε πωλήσεις μεταξύ των κατασκευαστών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Carpro– η Honda εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτική για το μέλλον.

Καθοδικές αναθεωρήσεις και αλλαγή μερισματικής πολιτικής

Στην παρουσίαση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, η εταιρεία αναθεώρησε προς τα κάτω σχεδόν όλους τους χρηματοοικονομικούς της στόχους για το επόμενο έτος (λήξη Μαρτίου 2026).

Συγκεκριμένα:

Λειτουργικά κέρδη προβλέπεται να μειωθούν κατά 59% στα 500 δισ. γεν

προβλέπεται να μειωθούν κατά 59% στα 500 δισ. γεν Καθαρά κέρδη αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 70,1% στα 250 δισ. γεν

αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 70,1% στα 250 δισ. γεν Έσοδα προβλέπεται να μειωθούν κατά 6,4% στα 20,3 τρισ. γεν

Η Honda χαρακτήρισε τις επιπτώσεις των παγκόσμιων δασμολογικών πολιτικών ως «ιδιαίτερα σημαντικές», επισημαίνοντας ότι οι συνεχείς αναθεωρήσεις καθιστούν δύσκολη τη διαμόρφωση αξιόπιστων προβλέψεων. «Θα αξιολογούμε προσεκτικά τον αντίκτυπο των πολιτικών αυτών και θα ενισχύσουμε τα μέτρα ανάκαμψης, στοχεύοντας σε βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Honda ανακοίνωσε αλλαγή στη μερισματική της πολιτική, περνώντας από αναλογία μερίσματος/κερδών σε αναλογία μερίσματος/ιδίων κεφαλαίων. Το μέρισμα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2 γεν, φτάνοντας τα 70 γεν ανά μετοχή.

Ακυρώθηκε η συγχώνευση - μαμούθ με Nissan

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν λίγους μήνες, η Honda είχε τερματίσει συνομιλίες με τη Nissan για πιθανή συγχώνευση αξίας 60 δισ. δολαρίων, που θα δημιουργούσε τον τρίτο μεγαλύτερο κατασκευαστή αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Το ναυάγιο των συνομιλιών – σε συνδυασμό με τις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος – αυξάνει τον προβληματισμό για την επόμενη μέρα της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.