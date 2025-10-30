Η Intracom Telecom Προμηθεύει τη SkyTelecom με Τεχνολογίες FWA

Η Intracom Telecom, κορυφαίος κατασκευαστής δικτυακών υποδομών στην Ελλάδα και διεθνής πάροχος τεχνολογικών συστημάτων και λύσεων, ανακοινώνει την ενίσχυση της συνεργασίας της με τη SkyTelecom, τον μεγαλύτερο πάροχο ασύρματου Internet στην Ελλάδα. Το δίκτυο της SkyTelecom αξιοποιεί την πρωτοποριακή τεχνολογία WiBAS™ G5 28GHz της Intracom Telecom. Με την εγκατάσταση των τερματικών συσκευών WiBAS™ G5 GigaConnect, η SkyTelecom αναβαθμίζει την υπηρεσία SkyLink προσφέροντας αξιόπιστη ευρυζωνική σύνδεση gigabit έως και 1 Gbps σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με εκτεταμένη κάλυψη.

Για τη SkyTelecom, η τεχνολογία WiBAS™ G5 GigaConnect σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο στην παροχή υπηρεσιών internet υψηλής ταχύτητας σε χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αξιοποιώντας την καινοτομία της Intracom Telecom, η εταιρεία στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της, προσφέροντας την ιδανική λύση σε όσους αναζητούν γρήγορη, αξιόπιστη και πραγματικά απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Με τη μετάβαση από το μη αδειοδοτημένο φάσμα των 5 GHz στο αδειοδοτημένο φάσμα των 28 GHz mmWave, η SkyTelecom διασφαλίζει μεγαλύτερη χωρητικότητα, αξιοπιστία και σταθερή απόδοση για όλους τους τελικούς χρήστες.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας πώς οι εγχώριοι πάροχοι υπηρεσιών και οι τεχνολογικοί ηγέτες μπορούν να συνεργάζονται για να γεφυρώσουν τα κενά συνδεσιμότητας και να επιταχύνουν τη μετάβαση της χώρας προς ένα πλήρως ψηφιακό μέλλον.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κορδοπίτουλας, Διευθύνων Σύμβουλος της SkyTelecom, δήλωσε: «Η αποστολή μας ήταν πάντοτε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Συνεργαζόμαστε ξανά με την Intracom Telecom και παρέχουμε gigabit υπηρεσίες, πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά από ποτέ, συγκριτικά με την οπτική ίνα. Με αυτή την επένδυση, η SkyTelecom συνεχίζει να ηγείται στον τομέα της ασύρματης ευρυζωνικής καινοτομίας, θέτοντας νέα πρότυπα σε ταχύτητα, αξιοπιστία και ικανοποίηση πελατών.»

Ο κ. Γιάννης Τενίδης, Διευθυντής Marketing Ασύρματων Λύσεων της Intracom Telecom, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη SkyTelecom στο δίκτυο πελατών του WiBAS™ GigaConnect, που ήδη προσφέρει gigabit σύνδεση σε νοικοκυριά σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Υποστηρίζουμε πλήρως το όραμα της SkyTelecom να παρέχει αξιόπιστη συνδεσιμότητα υπερ-υψηλών ταχυτήτων μέσω αδειοδοτημένου φάσματος. Η συχνότητα των 28 GHz υποστηρίζει συνδέσεις gigabit και υψηλότερες, και το WiBAS™ G5 παραμένει κορυφαία επιλογή χάρη στη συνεχή του εξέλιξη.»

Σχετικά με την Intracom Telecom

Η Intracom Telecom αποτελεί έναν διεθνή κατασκευαστή τεχνολογικών συστημάτων & λύσεων με παρουσία 45 ετών στην αγορά. Η εταιρεία καινοτομεί στους τομείς της υποστήριξης (backhaul) σταθμών βάσης τύπου small cell και της ασύρματης μετάδοσης και ευρυζωνικής πρόσβασης δικτύων 5ης γενιάς (5G), έχοντας αναπτύξει και εγκαταστήσει σημειακά και πολυσημειακά ραδιοσυστήματα πακέτου διεθνώς.

Επιπλέον, η Intracom Telecom προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο λύσεων λογισμικού που συμβάλουν στην αύξηση της κερδοφορίας και μια πλήρη σειρά υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με έμφαση στους τομείς IoT, SDN/NFV, της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) & data-driven intelligence, καθώς και των Smart City λύσεων.

H εταιρία προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας για την προστασία των κρίσιμων υποδομών και την επιτήρηση των συνόρων διαθέτοντας εκτενή τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο. Η εταιρία δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της Ενέργειας, δίνοντας έμφαση στην έξυπνη μέτρηση και τις ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής.

Η Intracom Telecom διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Έρευνας & Ανάπτυξης και παραγωγής, και διατηρεί θυγατρικές σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.intracom-telecom.com



