Η Nova επιλέχθηκε ως ανάδοχος του μεγαλύτερου έργου μαζικής διασύνδεσης έξυπνων μετρητών στην Ελλάδα, μετά τη συμμετοχή της εταιρείας τηλεπικοινωνιών στο σχετικό διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο διαγωνισμός αφορά τη διασύνδεση 1.000.000 έξυπνων μετρητών που θα λειτουργούν μέσω δικτύων NB-IoT και LTE-M, με ειδικές SIM κάρτες και πλήρη πλατφόρμα διαχείρισης, που παρέχονται από τη Nova. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ για την αντικατάσταση όλων των συμβατικών μετρητών με «έξυπνους» (7,7 εκατομμύρια συσκευές πανελλαδικά), συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ενεργειακών υποδομών και την πράσινη ανάπτυξη της χώρας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που εγγυώνται κορυφαία αξιοπιστία, ασφάλεια και επεκτασιμότητα τόσο για τον Διαχειριστή όσο και για τους καταναλωτές και που στην πραγματικότητα ώθησαν τον ΔΕΔΔΕΗ στη συγκεκριμένη επιλογή παρόχου, είναι:

Διπλή κάλυψη μέσω τεχνολογιών NB-IoT & LTE-M για βέλτιστη κάλυψη σε υπόγειες εγκαταστάσεις και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Ειδικές MFF2 eUICC κάρτες SIM, ανθεκτικές σε ακραίες θερμοκρασίες, με προ-εγκατεστημένα και εναλλάξιμα προφίλ.

IoT Management Portal για real-time παρακολούθηση, live diagnostics, API για διασύνδεση με συστήματα ΔΕΔΔΗΕ, αναφορές κατανάλωσης και αυτόματες ειδοποιήσεις για συμβάντα

Over-the-air δυνατότητα για μελλοντικές αναβαθμίσεις firmware στους μετρητές χωρίς ανάγκη επιτόπιας μετάβασης

Η υποδομή IoT της Nova έχει σχεδιαστεί για υψηλή διαθεσιμότητα και μέγιστη ασφάλεια, αποτελώντας μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για ανάπτυξη καινοτόμων IoT λύσεων για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ο Δημήτρης Μάγκος, Executive Director B2B της Nova, σημείωσε σχετικά: «Με το έργο αυτό η Nova θέτει νέα πρότυπα στον τομέα των έξυπνων μετρήσεων, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που αυτό το έργο θα αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο σε λειτουργικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο «έξυπνου» και πράσινου ενεργειακού δικτύου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους εθνικούς στόχους για την πράσινη μετάβαση».

Πηγή: skai.gr

