«Η Euronext αποτελεί πλέον το επίκεντρο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών και θα συνεχίσει να ενσωματώνει τοπικές αγορές, όπως αποδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) και την ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ευρωπαϊκή», ανέφερε ο CEO και Chairman of the Managing Board της Euronext, Stéphane Boujnah, σε χθεσινή συνέντευξή του στο CNBC Squawk Box Europe.

Όπως τόνισε, «Η Euronext, ως η κορυφαία υποδομή κεφαλαιαγοράς της Ευρώπης, έχει συγκεντρώσει επτά τοπικά χρηματιστήρια σε μία ενιαία δεξαμενή ρευστότητας, ένα ενιαίο βιβλίο εντολών και μία ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα».

O Stéphane Boujnah τόνισε ότι η Euronext παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στις χρηματοοικονομικές αγορές.

«Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές ώστε να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία, συνδέοντας τις τοπικές ευρωπαϊκές οικονομίες με τις παγκόσμιες αγορές», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Σήμερα, το 25% των μετοχών που διακινούνται στην Ευρώπη διαπραγματεύεται στην Euronext, με μέσους ημερήσιους όγκους περίπου 12 δισ. ευρώ. Περισσότερες από 1.700 εταιρείες είναι εισηγμένες στην Euronext, αντιπροσωπεύοντας συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 6,5 τρισ. ευρώ. Αυτές οι εταιρείες, είτε πρόκειται για τοπικές ΜμΕ είτε για παγκόσμιους παίκτες, έχουν πρόσβαση στη βαθύτερη δεξαμενή ευρωπαϊκής ρευστότητας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία».

Κλείνοντας τόνισε ότι «η Euronext φιλοδοξεί να συμβάλλει στη νέα φάση της ευρωπαϊκής ενοποίησης όσον αφορά την υποδομή των χρηματοοικονομικών αγορών».



