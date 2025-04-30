Mercedes: Ανακοίνωσε μείωση κερδοφορίας στον κλάδο αυτοκινήτων στο πρώτο τρίμηνο λόγω δασμών

Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε την Τετάρτη χαμηλότερη κερδοφορία στον κλάδο των αυτοκινήτων της κατά το πρώτο τρίμηνο, και προειδοποίησε ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα κέρδη της για ολόκληρο το έτος, καθώς οι εμπορικές εντάσεις ανάγκασαν την αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελείας να ανατρέψει τις προβλέψεις της.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελείας ανακοίνωσε περιθώριο κέρδους 7,3% στον τομέα των αυτοκινήτων, από 9% το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και τόκων (EBIT) μειώθηκαν κατά 41% σε ετήσια βάση στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ τους πρώτους τρεις μήνες του 2025.

«Η τρέχουσα αστάθεια όσον αφορά τις δασμολογικές πολιτικές, τα μέτρα μετριασμού (σ.σ των επιπτώσεων) και τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που ανακύπτουν, ιδίως στη συμπεριφορά και τη ζήτηση των πελατών, είναι πολύ υψηλή για να αξιολογηθεί αξιόπιστα η επιχειρηματική ανάπτυξη για το υπόλοιπο του έτους», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

