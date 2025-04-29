Κατά μία βαθμίδα αναβάθμισε ο μη κερδοσκοπικός παγκόσμιος περιβαλλοντικός οργανισμός CDP τη ΔΕΗ, από «Β-» σε «Β», στα θέματα κλιματικής αλλαγής (“Climate”). Η αναβάθμιση της αξιολόγησης της ΔΕΗ για το 2024 έρχεται να προστεθεί στην αναβάθμιση κατά τέσσερεις βαθμίδες, από «D-» σε «Β-» το 2023.

Η βελτίωση της αξιολόγησης της ΔΕΗ από το CDP αντανακλά την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την πλήρη απολιγνιτοποίηση το 2026 και τη σημαντική μείωση της παραγωγής από μονάδες πετρελαίου, με στόχο τη μείωση κατά 80% των άμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μέχρι το 2027 σε σύγκριση με το 2019.

Η νέα αναβάθμιση της αξιολόγησης της ΔΕΗ οφείλεται και στη δημοσιοποίηση επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων μείωσης των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου εγκεκριμένων από το SBTi, στη βελτίωση που επέδειξε στις πρακτικές αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών, στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στο μετριασμό του αρνητικού αντίκτυπου στο κλίμα και το περιβάλλον καθώς και στους μηχανισμούς που έχει διαμορφώσει για την εποπτεία και τη δημοσιοποίηση των παραπάνω.

Ο διεθνής Οργανισμός CDP θεωρείται παγκόσμιο πρότυπο περιβαλλοντικής αναφοράς, αξιολογώντας το 2024 περισσότερες από 24.000 εταιρείες, οργανισμούς, κράτη, περιφέρειες και πόλεις σε όλη την υφήλιο. Από την ίδρυσή του το 2000, μέχρι και σήμερα, ο CDP εστιάζει στην οικοδόμηση μίας βιώσιμης οικονομίας, εξετάζοντας δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις που επιφέρουν, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιχειρήσεις και τα κράτη στο κλίμα, τα δάση και την ασφάλεια των υδάτων. Συνεργάζεται με επιχειρήσεις και κυβερνήσεις που γνωστοποιούν τις δράσεις και τους στόχους τους σε θέματα σχετικά με τη μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ), τη διαχείριση κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών, το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους, καθώς και τις πρακτικές βελτίωσης της βιωσιμότητάς τους.

Ο Chief Sustainability Officer του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης, δήλωσε: «Με γνώμονα τη συνεχή ενίσχυση της συμβολής του Ομίλου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προχωράμε σε δράσεις και δομικές αλλαγές που είναι κρίσιμες τόσο για τη βελτίωση των επιδόσεών μας, όσο και για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών. Η αναβάθμιση από το CDP άλλωστε αντανακλά και τον ενεργειακό μετασχηματισμό που είναι σε εξέλιξη στη ΔΕΗ και που έχει ως στόχο μεταξύ άλλων την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040».

Πράσινες επενδύσεις με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής

Παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις της τελευταίας πενταετίας, ο Όμιλος ΔΕΗ, η κορυφαία εταιρεία ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μετασχηματίζεται συνεχώς, με όραμα να αποτελεί μία οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη εταιρεία. Ταυτόχρονα, χτίζει στέρεες βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαμορφώνοντας το ενεργειακό και ψηφιακό μέλλον στην ευρύτερη περιοχή, πάντα με ευθύνη ως πολύτιμος κοινωνικός εταίρος στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Μέχρι και το 2027, ο Όμιλος ΔΕΗ θα επενδύσει πάνω από €10 δις, κυρίως σε πράσινες μορφές ενέργειας, εκσυγχρονισμό δικτύων και τεχνολογική καινοτομία. Με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 11,8 GW το 2027, ο Όμιλος ΔΕΗ θα αναπτύξει 5,6 GW ΑΠΕ στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στόχος του Ομίλου ΔΕΗ είναι η δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας για την οικονομία και η βελτίωση του θετικού αποτυπώματος στην κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – πελάτες, μετόχους, ανθρώπινο δυναμικό, προμηθευτές κ.α. - καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

