Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προς τους μετόχους για το 2024, τα οποία ανήλθαν σε € 818,3 εκατ. έναντι € 147,8 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σημαντική συνεισφορά στα συνολικά κέρδη είχαν τα κέρδη από την πώληση της συμμετοχής του Ομίλου στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εντός του 2024, που ανήλθαν σε € 742,5 εκατ. (τίμημα σε μετρητά € 864 εκατ.), ενώ τα κέρδη των μετόχων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες- εξαιρουμένων μη λειτουργικών αποτελεσμάτων - διαμορφώθηκαν σε € 99,5 εκατ.

Τα έσοδα του Ομίλου και η λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διατηρήθηκαν σε επίπεδα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης, στα € 3,25 δισ. και € 404 εκατ. αντίστοιχα. Αξιοσημείωτη είναι η αυξανόμενη συμμετοχή του τομέα Παραχωρήσεων, ο οποίος πλέον συνεισφέρει άνω του 60% της λειτουργικής κερδοφορίας.

Ο δανεισμός με αναγωγή (Προσαρμοσμένο καθαρό χρέος της μητρικής εταιρείας) μειώθηκε στα € 152 εκατ. (έναντι € 317 εκατ. το 2023), ενώ τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα για το σύνολο του Ομίλου ανέρχονται στα € 1,5 δισ. (εκ των οποίων € 0,9 δισ. στη μητρική εταιρεία).

Σε συνέχεια της υγιούς χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, καθώς και των προβλέψεων για την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μερίσματος χρήσης για το 2024 κατά 60% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, στα € 0,40 ανά μετοχή (all-cash).

Κατά τη διάρκεια του 2024, ο Όμιλος υλοποίησε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του στρατηγικού του σχεδιασμού, με στόχο την ανάδειξή του σε κορυφαίο Όμιλο υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμμετέχοντας σε εμβληματικές συναλλαγές συνολικού ύψους € 11 δισ., που περιλαμβάνουν την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και την απόκτηση της Αττικής Οδού. Επιπλέον, επικράτησε σε διαγωνισμούς για νέα έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, ύψους € 2,5 δισ. εντός του 2024, εξασφαλίζοντας πρόσθετες σταθερές και ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους του. Τέλος, ο Όμιλος συνεχίζει να προετοιμάζεται και να αξιολογεί τη συμμετοχή του σε σημαντικό αριθμό έργων, τα οποία αναμένεται να ωριμάσουν τις επόμενες περιόδους.

Παράλληλα με την εκτέλεση του στρατηγικού πλάνου στον τομέα των παραχωρήσεων, ο κατασκευαστικός τομέας του Ομίλου κατέγραψε ιστορικό υψηλό στο ανεκτέλεστο (backlog), το οποίο πλέον ανέρχεται σε € 6,9 δισ., με ποσοστό άνω του 70% να αφορά ιδιωτικά έργα και έργα ιδίων επενδύσεων. Στα νέα έργα που εξασφαλίστηκαν, πέραν των έργων ιδίων επενδύσεων και των δημοσίων έργων, περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός εμβληματικών ιδιωτικών έργων, όπως το πρώτο στάδιο της επέκτασης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας, σημαντικός αριθμός εμπορικών ακινήτων υψηλών προδιαγραφών (γραφεία, ξενοδοχεία κ.λπ.), ενεργειακά έργα (φωτοβολταϊκά, δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού) κ.ά. Επίσης, τον Απρίλιο του 2025, ο Όμιλος αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για νέο σιδηροδρομικό έργο ύψους € 400 εκατ. στη Ρουμανία (δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο ανεκτέλεστο).

Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλους τους τομείς

Η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα κινήθηκε στα ίδια υψηλά επίπεδα με την προηγούμενη χρήση, με τη μικρή μείωση των πωλήσεων να αποδίδεται σε πρόσκαιρους παράγοντες, ενώ διατηρήθηκαν τα υγιή περιθώρια κέρδους. Η επίδοση του 2024 αποτελεί επιβεβαίωση της ικανότητας του Ομίλου να διατηρεί υψηλούς ρυθμούς εκτέλεσης έργων και ικανοποιητική κερδοφορία, καταγράφοντας παράλληλα ισχυρές ταμειακές ροές. Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο 2023-2024 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις -συμπεριλαμβανομένων εξαγορών μικρής κλίμακας- στον τομέα των κατασκευών άνω των € 60 εκατ. με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Ομίλου στην ανάληψη και εκτέλεση των έργων. Όσον αφορά το ανεκτέλεστο, ανήλθε σε € 6,9 δισ. (έναντι € 5,3 δισ. στο τέλος του 2023), με τα υπογεγραμμένα έργα να ανέρχονται σε € 4,1 δισ. και επιπλέον € 2,8 δισ. να βρίσκονται προς υπογραφή. Το τρέχον ανεκτέλεστο δεν περιλαμβάνει έργα για τα οποία ο Όμιλος αναμένει την οριστική υπογραφή, όπως η παραχώρηση του Βόρειου Οδικού Άξονας Κρήτης (τμήμα Ηράκλειο-Χανιά), καθώς και το νέο σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία.

Στον τομέα των παραχωρήσεων σημειώθηκε, όπως αναμενόταν, σημαντική αύξηση σε επίπεδο εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας. Η επίδοση αυτή οφείλεται αφενός στην αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου κατά το 2024 και αφετέρου στην έναρξη, από τις 6 Οκτωβρίου 2024, της 25ετούς περιόδου παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού. Σημειώνεται ότι για το σύνολο του 2024, η κυκλοφορία αυξήθηκε, ετησίως, κατά 5,5% στην Αττική Οδό, κατά 8,7% στη Νέα και Κεντρική Οδό (λόγω και της παράδοσης νέων τμημάτων από τα μέσα του έτους), και κατά 3,3% στην Ολυμπία Οδό. Πλέον, ο τομέας των παραχωρήσεων, με το σταθερό και επαναλαμβανόμενο προφίλ εσόδων του, συνεισφέρει άνω του 60% στη συνολική λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου- συμμετοχή που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την έναρξη και των νέων έργων που βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

Στον τομέα της Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας και Εμπορία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 4,7%, ενώ η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά μειώθηκε κατά 15,5% έναντι του 2023. H ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέγραψε αύξηση 22% στους όγκους πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2023, ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης του μεριδίου αγοράς της, το οποίο διαμορφώθηκε σε 11,4%. Σε επίπεδο παραγωγής, η ηλεκτροπαραγωγή του Ομίλου ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 5,2% το 2024. Ως συνέπεια των υψηλότερων όγκων πώλησης αλλά και των χαμηλότερων τιμών αναφοράς στη χονδρεμπορική αγορά, οι συνολικές πωλήσεις του τομέα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Όσον αφορά την κερδοφορία, η καθετοποιημένη παρουσία του Ομίλου συνέβαλε στη διατήρηση υγιών επιπέδων, παρά τις εντεινόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις, ειδικά στον κλάδο της προμήθειας.

Ταμειακές ροές – επενδύσεις – χρέος

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για τον Όμιλο κατά το 2024 παρουσίασαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν σε € 342 εκατ., ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης λειτουργικής κερδοφορίας στους τομείς των κατασκευών και των παραχωρήσεων, αλλά και της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου (capex) για το 2024 ανήλθαν σε € 3,5 δισ. και αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τον τομέα των παραχωρήσεων, και ειδικότερα το έργο της Αττικής Οδού. Επίσης, εντός του 2024, ο Όμιλος εισέπραξε το σύνολο του τιμήματος των € 864 εκατ. από την πώληση της συμμετοχής του στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή (Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος της Μητρικής εταιρείας) διαμορφώθηκε σε 152 εκατ. ευρώ την 31.12.2024, έναντι 316,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2023. Το Συνολικό Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος του Ομίλου (περιλαμβανομένων και των συμβάσεων project finance – δανεισμός χωρίς αναγωγή) διαμορφώθηκε την 31.12.2024 σε 3.258,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1.605,6 εκατ. ευρώ την 31.12.2023, με την αύξηση να αποδίδεται στην ανάληψη της παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Τα Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων ύψους 90,6 εκατ. ευρώ) διαμορφώθηκαν την 31.12.2024 σε 1.517,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 853,1 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Μητρικής.

Προοπτικές

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, παρά τη μεγάλη μεταβλητότητα που παρατηρείται σε παγκόσμιο γεωπολιτικό επίπεδο, αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύει την παρουσία του στον χώρο των υποδομών στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, υλοποιώντας με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό. Έχοντας σημαντική ορατότητα λόγω του αριθμού των έργων που έχουν εξασφαλιστεί και σταδιακά μπαίνουν σε λειτουργία, αναμένεται σταθερός ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Την ίδια στιγμή, η αγορά των υποδομών αναμένεται να συνεχίσει να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για περαιτέρω αύξηση του αποτυπώματος του Ομίλου. Η καθετοποίηση, η βαθιά γνώση του αντικειμένου και η συστηματική προσήλωση στον τομέα των υποδομών, σε συνδυασμό με την ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση, αναμένεται να συνεχίσουν να αποτελούν κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου και να υποστηρίζουν την εξασφάλιση νέων συμβάσεων, οι οποίες θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους.





